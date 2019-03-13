السبكي ينصح بعدم استخدم أدوات مقلدة في عمليات السمنة

حذّر الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر من التعرض للخداع بالعروض والتخفيضات التي يقدمها بعض الأطباء على عمليات السمنة، قائلا: إن الأدوات الطبية ليست سلعة عادية نشتريها وقد لا تعجبنا فنعيدها أو نتخلص منها، وإنما هي أمر يتعلق بحياة المرضى.

وأوضح السبكي، في حديث خاص لـ " لايف ستايل" أن بعض الأطباء يقومون باستخدام الأدوات الغير أصلية أو يعيد استخدام الأدوات الأصلية لعدد من المرضى، بهدف تخفيض أسعار العمليات لجذب المرضي أو لاعتقادهم أن هذا يسهل على المريض إجراء العملية ومن غير المعقول أن يكون سعر عملية جراحية أقل من سعر الأدوات المستخدمة في العملية.

وأضاف: استخدام الأدوات المقلدة قد يتسبب في مضاعفات خطيرة سواء أثناء إجراء العملية أو بعدها، مشيرا إلى أن الأدوات الأصلية غير المقلدة الخاصة بإجراء عمليات السمنة سواء تكميم المعدة أو تحويل المسار وغيرها، تكون للاستعمال الواحد فقط وهى أميركية الصنع.

وبين أن هذه الأدوات غير قابلة للتعقيم، لأن شكلها الخارجي بلاستيك والتروس معدن بدون عازل، وهذا أمر متعمد في تصنيعها لأنها تستخدم مرة واحدة، لذلك يتم التخلص منها بعد إجراء العملية للمريض، ولكن بعض الأطباء أيضًا قد يغسلونها بمياه وسوائل تنظيف مثل السايديكس ويعيدون استخدامها لأكثر من مريض، ومن ثم تنتقل أمراض خطيرة من مريض إلى آخر، كما أنها لن تكون بنفس الكفاءة التي عملت بها في أول عملية لأنها كما قلنا للاستخدام الواحد.

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ولفت إلى أن الأدوات ليست كل هي الشيء الوحيد المهم في العملية، ولكن خبرة ومهارة الطبيب أيضًا من العوامل المهمة لضمان نجاح العملية.

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