نصائح بسيطة لتجنب السموم الطبيعية في الخضروات

تُعتبر الخضروات والفواكه أغذية أساسية في حياة الإنسان، وتوفّر له العديد من الفوائد الصحيّة، فهل أنتَ ممّن يغسلون الخضار والفواكه لتستمتع بطبق لذيذ من السلطة الغنية بالفيتامينات؛ ظنّاً منك أن كل شي طبيعي صحيّ مأمون؟



وبرغم الفوائد الصحيّة للخضار والفاكهة إلا أنها قد تتحول إلى مصدر للسموم، التي قد تتكوّن فيها بشكل طبيعي، كآلية دفاع للنباتات ضد الحيوانات العاشبة، أو تمتصها من التربة أو تنتج فيها أثناء التداول الخاطئ، ممّا قد يؤدي بدوره إلى مخاطر مزمنة على صحة الإنسان، بحسب موقع "العربي الجديد".

فيما يلي خمسُ نصائح قد لا تعرفها، تجنّبك السموم الطبيعية في الخضروات:

1- عدم تناول القرعيات المرّة:

تُعتبر مادة الكوكوربيتاسين السامة مسؤولة عن الطعم المُرّ في فصيلة القرعيات مثل: الكوسا،الخيار، القرع والبطيخ، حيث يقول المهندس الزراعي ماهر قاسم، المختص بمجال الأغذية: "توجد هذه المادة بتراكيز منخفضة عادة في القرعيات؛ لذا لا يكون طعمها مراً، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والجفاف وانخفاض خصوبة التربة قد تؤدي إلى زيادة تركيزها في الثمار".

وارتبط تناول أقل من 3 غرامات من الكوسا المُرّة بـ 22 حالة تسمم غذائي في أستراليا وأميركا بين عامي 1981 و1984، وشملت الأعراض الإسهال وتقلصات المعدة، لذا ينصح قاسم بعدم شراء ما يبدو عليه الذبول من هذه الخضروات، وتذوّق الثمار قبل طبخها لاقتطاع الأجزاء المرّة منها.

2- تجنّب الطماطم الخضراء:

تحتوي أوراق وثمار الطماطم على مادة التوماتين، ذات التأثير السام على بعض الكائنات الحية، ممّا أدى إلى مخاوف حيال تأثيرها على صحة الإنسان، وعلى الرغم من عدم توفر الأدلة الكافية على ذلك حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء يحذرون منها، لذلك ينصح قاسم بتجنب الطماطم الخضراء؛ لأن تركيز التوماتين يقل في الثمار مع نضجها، ولأن عمليات الطهي لا تقلل من محتواها.

3- تجنّب البطاطا ذات البراعم:

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كذلك يحذّر قاسم من شراء البطاطا الخضراء، أو المبرعمة؛ نظراً لاحتوائها على مادة السولانين السامة، التي يسبب تناول كميات كبيرة منها أعراض التسمم الغذائي، مثل: الغثيان، الصداع، حرقة الحنجرة، والتي قد تكون قاتلة في الحالات الحادة، وينصح بتخزين البطاطا في مكان جاف ومظلم وبارد؛ لأن الضوء والحرارة يؤديان إلى زيادة تركيز السولانين في الدرنات.

4- شراء البقدونس ذي السيقان الرفيعة واقتطاعها:

يزداد ثخن سيقان البقدونس، كلما اقتطع ونما من جديد من الجذر نفسه، أي زاد عدد (الحشات)، ولذلك تُعتبر السيقان الثخينة دليلاً على زيادة تركيز السموم التي يمتصها هذا النبات من التربة، لذلك ينصح المهندس قاسم بانتقاء البقدونس ذي السيقان الرفيعة، واستهلاك الأوراق فقط، كما ينصح بالابتعاد عن الذابل منه، والمتعرض لكثير من أشعة الشمس؛ لأن الحرارة والتخزين لفترات طويلة يؤديان إلى زيادة تركيز مواد كيميائية سامة، تُدعى "فوركومارينز"، توجد طبيعياً في البقدونس ونباتات أخرى مثل: الكرفس والجزر الأبيض، وقد تسبب تراكيزها العالية سميّة ضوئية للإنسان، أي التهاب الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يعانيه بعض المزارعين لدى تعرض بشرتهم بشكل مباشر للبقدونس.

5- نقع الفاصولياء الحمراء وغليها:

تحتوي الفاصولياء الجافة، ولا سيما الحمراء، على مواد سامة تُدعى اللاكتينات، بأعلى تركيز لها بين البقوليات، والتي تتداخل مع امتصاص المغذيات في الأمعاء، مسببة سوء امتصاص معوي، وتسهل نمو البكتيريا في الجهاز الهضمي، ويمكن لتناول 4 أو 5 حبوب من الفاصولياء الجافة النيئة أن يسبب آلاماً في المعدة وقيئاً وإسهالاً خلال 3 ساعات، لذلك يحذر المهندس قاسم من استخدام الطهي البطيء في إعدادها، وينصح بنقعها لمدة 12 ساعة، ثم غليها في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل؛ لتدمير هذه المركبات الضارة، موضحاً أن الفاصولياء الجافة المعلبة جاهزة للاستهلاك الفوري؛ لأنها خضعت بالفعل لهذه المعالجة قبل تعبئتها.

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