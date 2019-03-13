باريس ـ لايف ستايل
أكد خبراء فرنسيون، أنه تساعد قيلولة منتصف النهار على انخفاض مستويات ضغط الدم وتؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بنوبة قلبية. وقام أطباء يونانيون من مستشفى "Asklepieion General" في فولا، بتتبع حالة 212 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (130 ملم زئبق)، وهو مستوى غير صحي. "بحسب روسيا اليوم"
وكشفت النتائج التي ستُعرض في المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في نيو أورلينز، أن قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول الملح.
ويشجع الباحثون الناس على النوم لساعات متواصلة خلال اليوم، ولكن من ناحية أخرى، يجب ألا يشعروا بالذنب إذا تمكنوا من أخذ غفوة قصيرة، نظرا لمزاياها الصحية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- سحب دواء يخفض ضغط الدم من الأسواق الأميركية خوفًا من السرطان
- دراسة تُبيِّن أنّ ممارسة الجنس بانتظام تُخفِّض ضغط الدم
كانت هذه تفاصيل خبر القيلولة تساعد علي انخفاض ضغط الدم وتقلل الإصابة بالنوبات القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.