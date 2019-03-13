القيلولة تساعد علي انخفاض ضغط الدم وتقلل الإصابة بالنوبات القلبية

أكد خبراء فرنسيون، أنه تساعد قيلولة منتصف النهار على انخفاض مستويات ضغط الدم وتؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بنوبة قلبية. وقام أطباء يونانيون من مستشفى "Asklepieion General" في فولا، بتتبع حالة 212 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (130 ملم زئبق)، وهو مستوى غير صحي. "بحسب روسيا اليوم"

وكشفت النتائج التي ستُعرض في المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في نيو أورلينز، أن قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول الملح.

ويشجع الباحثون الناس على النوم لساعات متواصلة خلال اليوم، ولكن من ناحية أخرى، يجب ألا يشعروا بالذنب إذا تمكنوا من أخذ غفوة قصيرة، نظرا لمزاياها الصحية.

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