شكرا لقرائتكم خبر عن مش لازم تنام على نفسك..7 علامات خفية تكشف إصابتك بالنوم القهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الخُدار" أو النوم القهرى من أشهر اضطرابات وأمراض النوم، وربما عندما تسمع هذه الكلمة تفكر فى نوم الشخص تلقائياً أو أن يغفو الشخص فجأة فى وسط النهار، وهذا الأمر صحيح ولكن هناك علامات أخرى خفية قد تشير إلى أنك مصاب بالخدار أو النوم القهرى، بحسب موقع "Prevention".

والعرض الرئيسى لمرض "الخُدار" هو النوم المفاجئ" أو "شعور هائل بالنعاس يحدث بسرعة"، بحسب ما ذكر المعهد الأمريكى للقلب والرئة والدم، ولكن ليس كل مرضى الخدار ​​ينامون بدون سابق إنذار، وهناك علامات وأعراض خفية للخدار تختلف من شخص لآخر.



اعراض الخدار ضعف العضلات

7 علامات خفية لمرض الخدار يجب الانتباه إليهاضعف أو فقدان العضلات

لا يؤثر الجمود أو التخشب على جسم المريض المصاب بالخدار فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في ضعف أو فقدان العضلات في أجزاء أو مناطق معينة من الجسم، فعلى سبيل المثال ، يعاني بعض مرضى الخدار من مشاكل في التحدث أو إضعاف يديك بحيث يسقط ما فى يديك، وفقًا للمعهد الأمريكى للقلب والرئة والدم (NHLBI).

ويعاني بعض مرضى الخدار من نوبات ضعف العضلات بضع مرات فقط في السنة.



تشوش التفكير

ضبابية العقل

إذا كنت تعاني من مشاكل في تركيزك أو ذاكرتك أو كنت تشعر بأن تفكيرك مشوش أو "ضبابي" ، فهذه كلها أعراض مرتبطة بالخدار.

على الرغم من أن كل من هذه الأعراض ليست خاصة بالخدار- بمعنى أنها يمكن أن تنبع من حالة أخرى (أو ببساطة من قلة النوم) - فإنها غالبا ما تجعل الحياة اليومية صراعاً لمرضى الخدار.



تعبيرات وجه غريبة

حركات الوجه والجسم غير المنضبطة

في البالغين ، يرتبط الخدار بالضعف المفاجئ في العضلات أو فقدانها - وغالبًا ما يكون ذلك استجابة للضحك أو الانفعال القوي، في الأساس، لكن في الأطفال يمكن أن يسبب الخدار بعض أنماط النشاط الحركى "النشطة" ، بدلاً من فقدان نغمة العضلات، ووفقاً لدراسة أجريت عام 2011 ، فإن حركات الوجه الغريبة والفم والحواجب قد تكون كلها أعراض للخدار.



شلل النوم

شلل النوم

شلل النوم هو أيضا من أعراض الخدار، حيث يتكرر هذا الأمر مع مرور الوقت، وهو حالة يستيقظ فيها الشخص فى وسط النوم ويكون واعياً ولكنه غير قادراً على الحركة أو الكلام.

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الاحلام

أحلام مباشرة بعد النوم

يعتبر نوم حركة العين السريعة (REM) مرحلة طبيعية من دورة النوم الصحية التى تكون فيها الأحلام ويبدأ نوم حركة العين السريعة بعد حوالي 90 دقيقة من النوم وتتكرر طوال الليل، ولكن مرضى الخدار ينتقلون إلى هذه المرحلة بسرعة - خلال 15 دقيقة من النوم، لذا قد يكون ذلك علامة على مرض الخدار.



الارق

عدم القدرة على النوم طوال الليل

على الرغم من أن الخدار يرتبط عادةً بالنعاس أثناء النهار، إلا أنه قد يتسبب أيضًا في مشاكل أثناء النوم في الليل، كما يستيقظ بعض مرضى الخدار عدة مرات كل ليلة.



احلام اليقظة

أحلام اليقظة

الخدار يجعلك لا تفرق بين النوم واليقظة، لذا فإن بعض المرضى يعانون من أحلام حية ومخيفة للغاية، بالنسبة لبعض المرضى ، يمكن أن تبدأ الأحلام قبل أن ينام المريض تمامًا.

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