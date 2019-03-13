لو كنت خجولة بشكل غير عادي اقرأي الآتي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تبحثين عن بعض الطرق للتغلب على خجلك المفرط وتكوني أكثر ثقة؟ اعلمي أن الناس عندما يكتشفون أنك خجولة يتحدثون معك بطريقة مختلفة وغالبا يتجنبونك ويبحثون عن أناس لديهم ثقة أكثر ليتحدثوا معهم.

وحتى لا تحبسين نفسك في قفص الخجل الزائد ويبتعد الجميع عنك، إليك فيما يلي بعض الطرق الفعالة لتتغلبي على هذا الخجل المرضي وتصبحين إنسانة جديدة واثقة أكثر من نفسها وقادرة على المواجهة.

1- ارفعي رأسك

تعتاد الإنسانة الخجولة أن تنظر للأرض وهي تسير في طريقها، غيري هذا ولا تخجلي من أن تلتقي عينيك بالآخرين، وعندما تنظري لأعلى فسوف تشعرين بخفة وحرية، فنحن في عالم لا يناسبه إلا أن ترفعي رأسك وتراقبي ما يحدث من حولك.

2- تحدثي بصوت مرتفع

دربي نفسك على رفع صوتك قليلا سواء كنت مع أسرتك أو في مقابلة عمل أو حتى مع أي أحد، لأن الصوت المرتفع بمستوى معتدل يعطي انطباعًا لمن يتحدث معك بأنك إنسانة واثقة من نفسها.

3- لا تقللي من قيمة نفسك

لا تحاولي أبدا التقليل من شأنك أمام الآخرين، على سبيل المثال لا تنعتي نفسك بالقبيحة أو أن مظهرك غير جيد أو ما شابه، فهذا لن يساعدك إنما يؤكد الفكرة عند الآخرين حتى لو كانت غير صحيحة، فلا أحد يحترم الشخص الذي يقلل من قيمة نفسه.

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4- تدربي في غرفتك لهدف

يجب أن تدربي نفسك على السير بثقة والتحدث وكأنك في حوار مع أحد، مع التواصل بالعين كما لو أنك تنتظرين شخصًا ما، المهم الممارسة وبعدها التنفيذ على أرض الواقع.

5- اطرحي الأسئلة عن الآخرين

لو شعرت بالخجل اطرحي بعض الأسئلة عن الآخرين فهذا سيجعلهم يتحدثون؛ لأن الناس يحبون التحدث عن أنفسهم فاجعلي هذا هو المدخل الذي تبدأي منه الحوار.

6- أكدي فكرة أنك لست خجولة

لا ترسخي بعقلك أنك إنسانة خجولة، ولا تخبري أحدًا بذلك، فإذا بليتم فاستتروا.

7- ركزي على لغة الجسد

لو كنت تتحدثين مع الآخرين، حاولي الحفاظ على التواصل بالعين ولا تحتضني ذراعيك لأن هذا يظهر لغة منغلقة للجسد أي منطوية وخجولة.