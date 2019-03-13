دليلك لحماية كليتيك من الأمراض والحفاظ على صحتهما

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نظرا للأهمية الكبرى لكليتيك فهما تنقيان الدم وتزيلان السموم من الدم وتقومان بإخراجها عن طريق البول، وتحافظان على صحة جميع أجهزة الجسم وتنظيم التوازن بين الأحماض والقلويات بجسمك، لذا لابد من التعرف على الطرق الصحيحة لحماية هاتين الجوهرتين والحفاظ على صحتهما.

وإليك فيما يلي أهم النصائح التي يجب اتباعها:

1- شرب القدر الكافي من المياه

هذه الخطوة الأكثر أهمية للحفاظ على صحة الكليتين، فعلى الأقل يوصي الأطباء بشرب من أربعة إلى ستة أكواب من الماء يوميا، ويجب شرب المزيد من المياه بعد أداء تمرينات مرهقة أو إذا كنت تعيشين في مكان جاف مع الحرص على عدم الإفراط في شرب السوائل.

2- تناول البروبيوتيك يوميا

البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) تساعد الكليتين على معالجة مكونات المياه والمساهمة في صحة الهضم بصفة عامة.

3- تقليل مقدار ما تتناولين من الفسفور

عندما يحدث قصور في عمل الكليتين، يسبب الفوسفور المتراكم في الجسم مشكلات خطيرة مثل اضطرابات في القلب والعظام، بالإضافة إلى إحداث تكلس في الأنسجة، ويوجد الفوسفور في معظم الأطعمة، لكن يزداد بشكل كبير في الأطعمة المعلبة والمشروبات الكحولية والكربونية، وأنت في هذه الحالة لست بحاجة إلا إلى 1.200 ملليجرام من الفوسفور كل يوم فقط.

4- شرب العصير الأخضر

تساعد الأطعمة الخضراء على تنقية الجسم من السموم، ومن العصائر الصديقة للكلى الكزبرة مع الماء والليمون والعسل الأبيض، ولو كنت لا تحبين العصائر، فيمكن أن تتناولي مكمل أخضر.

5- تناول الأطعمة المقوية للكلى بالإضافة للكزبرة والبقدونس وهي:

- البطيخ.

- التوت البري.

- التوت.

- الفراولة.

- التفاح.

- القرنبيط.

- الكرنب.

- الفلفل.

- الثوم.

- البصل.

- زيت الزيتون.

6- تخلصي من الوزن الزائد

للبدانة صلة قوية بخطر الإصابة بسرطان الكلى.

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7- تجنبي المسكنات

وخاصة العقاقير المضادة للالتهابات مثل الإسبرين والآيبروفين والنابروكسين والأسيتامينوفين لأن هذه المنتجات وما يشابهها قاسية جدا على الكليتين وقد أثبتت الأبحاث أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

8- التحكم في الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم والسكري من المخاطر الكبيرة التي تهدد صحة كليتيك وعملهما، وبالتحكم في استقرار ضغط الدم وسكر الدم أنت تحافظين على استقرار الكليتين وصحتهما.

9- الإقلاع عن التدخين

تدمر السموم الموجودة في التبغ صحة كليتيك.

10- ممارسة الرياضة بانتظام

لو كانت صحتك بخير فإن ممارسة التمرينات الرياضية فكرة جيدة لأنها من العادات الصحية التي تقلل من الوزن الزائد وتجنبك ضغط الدم المرتفع مع الاعتدال، مع ملاحظة أن الإفراط في ممارسة الرياضة يضع عبئًا على كليتيك.

11- الحذر عند استخدام علاجات عشبية أو مكملات

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات أو أعشاب علاجية.

12- عمل تحاليل وأشعة على الكلى بشكل دوري

بالطبع من المهم إجراء تحاليل دورية وأشعات للتأكد من انتظام وظائف الكلى.