سمر محمد تتحدى نفسها وتتفوق في مجال الرسم

استطاعت الفنانة سمر محمد أن تتحدى نفسها بأن تسير في طريق فن الرسم خاصة أنها فشلت في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بعد رسوبها في امتحان القدرات ومن حينها قررت أن تتفوق في هذا المجال.

وقالت سمر إنها درست إعلام في كلية الآداب جامعة عين شمس وبعدها قررت أن تنمي موهبتها في مجال رسم البورتريه والتحقت بعدد من الكورسات ومنها كورس مع الفنان أحمد صالح بعد أن درست الجرفيك في كلية الفنون الجميلة وأخذت مشوار طويل في الفن طوال مدة خمس سنوات.

وأشارت سمر أنها دائما تشترك في المعارض والمهرجان الخاصة بالفنون، مُوضّحة أنها درست فن البورتريه مع الدكتور مراد درويش ثم تتعلم الآن الرسم بالألوان الطبيعية موضحة أنها اشتركت من قبل في معرض مؤسسة الأهرام.

وبشأن اشتراكها في غاليري الفنان محمد كارم والفنان خليل أحمد ببورتريه خاص بمهرجان الفنون التشكيلية وأبرزت في البورتريه مجموعة من الانفعالات، مشيرة أنها تتمنى رسم بورتريه خاص ببطلة السباحة المصرية فريدة عثمان وسوف تركز أثناء رسم البورتريه على عيونها.

وأوضحت سمر أنها تتطلع دائما لتكون الأفضل ولتتعلم أكثر وتحلم بالسفر للخارج لمعرفة أساليب الرسم الحديثة.

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