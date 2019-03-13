شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب ضرورية تدفعك لتجميل أسنانك.. اعرفها مع الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طب تجميل الأسنان أصبح به ثورة تقنية وتكنولوجية رهيبة بسبب الإقبال الكبير على هذا النوع من أنواع طب التجميل سواء فى مصر أو خارجها، وذلك نظرًا لكون الأسنان عامل مهم لمعايير الجمال لدى الناس.

وفى هذا الصدد، يؤكد الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ومدير مركز "شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان، أن تجميل الأسنان والحصول على ابتسامة جميلة أو ما يسمى بـ "ابتسامة هوليود Hollywood smile" ، ليس رفاهية أو أمر اختيارى، بل إنه قد يتحول إلى ضرورة حتمية لعلاج مشاكل ضرورية فى الأسنان.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تجميل الأسنان لا سيما بتقنية القشور التجيلية يمكن أن يساهم فى علاج الكثير من مشاكل وأمراض الأسنان ويمكن سردها فيما يلى:

1- التخلص من تصبغات الأسنان وتغير لونها.

2- حل مشكلة وجود فراغات بين الأسنان، والتى تظهر الإنسان بمظهر غير لائق.

3- حل مشكلة عدم تناسق الأسنان خاصة لدى الأشخاص الذين تكون لديهم أسنان قصيرة وأخرى طويلة.

4- الحفاظ على لون الحشوات التجميلية من التغير.

5- علاج انحراف الأسنان.

6- علاج كسر الأسنان.



إنفوجراف يوضح أسباب تدفعك إلى تجميل أسنانك

وحذر الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت"، من اتجاه بعض الأشخاص للقشور التجميلية، لتجميل أسنانهم، حيث إنها لا تناسب كل الحالات مثل:

1- وجود أسنان مخسوفة للداخل لدى المريض.

2- الأشخاص الذين يعانون من مشكلة "الجز" على الأسنان أثناء النوم.

3- تسوس الأسنان لذا يجب علاج هذا التسوس أولًا.

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4- وجود بروز فى الأسنان للخارج.

5- الأشخاص الذين لديهم مشكلة أثناء القضم على الأسنان.



إنفوجراف يوضح حالات تستدعى العلاج قبل تجميل الأسنان

واختتم الدكتور شادى على حسين، تصريحاته لـ ”الخليج 365”، بالتأكيد على الأشخاص الذين يريدون تجميل أسنانهم بضرورة أن يشركوا الطبيب فى اختيار طريقة تجميل الأسنان التى تناسب حالاتهم، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس محددة يشرحها الطبيب للمريض فى الزيارة الأولى.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان، يعد مركز شاينى وايت واحد من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجية، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس



الدكتور شادى على حسين مدير مركز شاينى وايت لتجميل وزارعة الأسنان

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة .

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