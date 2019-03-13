فيديو معلوماتى..5 أمراض معدية تنتقل إليك من المستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المستشفيات من أكثر الأماكن التى يمكن أن تنقل العدوى سواء إذا كنت مريضاً أو زائراً، لكن المرضى أكثر عرضة لانتقال العدوى، بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، ومن خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على 5 أنواع من العدوى يمكن أن تنتقل لك من المستشفيات، بحسب ما ذكر موقع "Care dash". 1ـ التهابات المسالك البولية

1ـ التهابات المسالك البولية تحدث نتيجة استخدام القسطرة البولية وأعراضها: الحمى والألم أو الإحساس بالحرقان فى المثانة، والتبول بشكل متكرر 2ـ عدوى الجراحة

2ـ عدوى الجراحة تحدث فى الموقع الذى أجريت فيه الجراحة بعد انتهائها وتؤثر على الجلد المحيط بالجرح. أعراضها: الحمى والاحمرار والألم والتورم حول منطقة الجراحة Advertisements 3ـ عدوى الدم

3ـ عدوى الدم تحدث عن طريق الجراثيم التى تدخل مجرى الدم من القسطرة أعراضها: الحمى والتقرح واحمرار الجلد حول نقطة إدخال الأنبوب 4ـ عدوى الالتهاب الرئوى

4ـ عدوى الالتهاب الرئوى يمكن أن تصيب المريض المتصل بجهاز التنفس الصناعى تحدث نتيجة انتقال الجراثيم الموجودة على أنبوب التنفس 5ـ أى عدوى أخرى قد تنتقل من مريض لآخر

5ـ أى عدوى أخرى قد تنتقل من مريض لآخر من المعدات الطبية الملوثة مثل السماعات الطبية

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