شكرا لقرائتكم خبر عن عندك حساسية من الدواء..تعرف على الآثار الجانبية الشائعة وكيفية التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل دواء له آثار جانبية مدونة في النشرة الخاصة به، وتعتمد استجابة الشخص لهذه الآثار على العديد من العوامل المختلفة ، حيث ترتبط بطبيعة الدواء نفسه، والعوامل البيئية أو طبيعية تكوين جسم الشخص.

عادةً ما تكون الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا مع الأدوية طفيفة ويمكن حلها بسهولة وغالباً ما تتحسن حيث يعتاد الجسم على الدواء، وعلى الرغم أن غالبية المرضى قد لا يعانون من أي آثار جانبية، إلا أنه يجب قراءة نشرة المعلومات المرفقة بالدواء جيدا،لأنه يمكن لجميع الأدوية أن يكون لها آثار جانبية وفقا لتقرير موقع " drugs".

يشير تقرير الموقع إلي أن الآثار الجانبية الشائعة المدونة ليست محتملة علي كل من يتناول الدواء، فمثلا إذا تم إدراج الصداع كأثر جانبي في النشرة، فهذا يعني في الواقع أنه إذا تناول 100 شخص هذا الدواء، فقد يصاب ما بين 1 - 10 بالصداع، وبشكل افتراضي يعني ذلك أيضًا أن ما بين 90 و 99 منهم لن يحدث لهم شيئا .

كيف تتعامل مع الآثار الجانبية للأدوية



الصداع

1. الصداع تأكد من الحصول على قسط كاف من الراحة وشرب كمية كافية من الماء، وتجنب شرب الكحول، أيضا تدليك الرأس قد يفيد كما يمكن تناول مسكن للألم، ولكن راجع طبيبك إذا أصبت بالصداع الشديد الذي لا يختفي مع المسكنات أو مصحوبًا باضطرابات للرؤية.

2. الإمساك

تأكد من شرب الكثير من الماء وتناول كميات كافية من الألياف مثل المشمش والبرقوق وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يمكنك تناول البرقوق المجفف أو المشمش.

3. الاسهال

تأكد من شرب الكثير من السوائل لتحل محل السوائل التي تخسرها لتجنب الجفاف، ويمكن فى بعض الحالات استخدام محلول للجفاف، استشر طبيبك إذا أصبت بالإسهال الشديد الذي يستمر لبضعة أيام، أو يحتوي على دم أو مخاط، خاصة إذا كنت تتناول مضادًا حيويًا.



الاسهال

4. عسر الهضم أو آلام المعدة أو اضطراب المعدة

يمكن تناول الدواء مع أو بعد الطعام أو شرب الحليب، مع تجنب الوجبات الغنية والتوابل، يمكن أحيانًا تخفيف آلام المعدة باستخدام زجاجة ماء ساخن على بطنك.

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عسر الهضم أو آلام المعدة أو اضطراب المعدة

5. جفاف الفم

للسيطرة علي جفاف الفم ،حاول تناول رشفات متكررة من الماء أو مضغ العلكة الخالية من السكر.



جفاف الفم

6. النعاس

إذا شعرت بالنعاس عند تناول الدواء، يجب أن تتجنب القيادة تماما، قد يساعد تغيير الوقت الذي تتناول فيه الدواء على تجنب ذلك، وأخبر الطبيب لتحديد الجرعة قبل النوم.



النعاس

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