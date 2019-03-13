صحتك فى وصفة.. مكعبات الثلج واللبن لعلاج الهربس عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرح الفم عند الأطفال من الأمراض الشائعة والتى يسببها فيروس الهربس البسيط ولا تسبب أى مضاعفات صحية ويمكن اللجوء للطبيعة لعلاج الهربس عند الأطفال، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام مكعبات الثلج واللبن لعلاج الهربس عند الأطفال، بحسب موقع "step to health".



قرح الفم عند الاطفال

أعراض الهربس عند الأطفال

تستمر قرح الفم عند الأطفال عادة ما بين 10 و 14 يومًا وتشمل أعراضها ما يلي:

-احمرار المنطقة المصابة.

-تهيج وحكة.

-تقرحات أو بثور مليئة السوائل.

- حمى معتدلة.

-التهاب الحلق.



الهربس

1- مكعبات الثلج لعلاج قرح الفم عند الأطفال

ترتفع درجة حرارة الجلد المصاب بقرح الفم وهو ما يجعله يحترق ويتعرض للحكة، ولتقليل الانزعاج أثناء التعامل مع العدوى، يمكنك استخدام مكعبات الثلج لتبريد الجلد.



مكعبات الثلج

الطريقة:

-لف عدة مكعبات ثلج في قطعة قماش قطنية.

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- قم بوضعها على شفاه طفلك.

اتركها تعمل لمدة 10 دقائق على الأقل.

-كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم.



اللبن

ثانياً الحليب لعلاج قرح الفم

القليل من الحليب يساعد على إعادة نمو الأنسجة، التى تتعرض للتقرحات، كما أنها تمنع الحكة وحرقة الفم.

الطريقة:

اغمس قطعة من القطن في الحليب الطازج. ضعه كضغط على الجزء المصاب من الجلد لمدة 10 دقائق.أغسل فمك بالماء البارد.كرر هذه العملية ثلاث مرات في اليوم.

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