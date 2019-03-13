شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك القولون التقرحى.. اعرف تتعامل معاه إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالقولون التقرحي من الأشياء التي تسبب الكثير من الألم للمصاب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح للتعامل معه، وذلك وفقا لموقع "MAYOCLIN".

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بالتهاب القولون التقرحي ومنها الإسهال الذي يصاحبه الدم في بعض الأحيان، آلام شديد في البطن، فقدان نسبة كبيرة من الوزن، والشعور بالإرهاق الشديد، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وقدم التقرير، العديد من النصائح الهامة لتجنب المضاعفات، ومنها:

- عليك تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارقة.

- ابتعد عن الأطعمة الغنية بالمسبكات الدهون الكثيرة.

- تجنب تناول المخلل.

- عليك التقليل من تناول الحليب ومشتقاطته.

- ابعتد عن المشروبات الغنية بالكافيين، كالقهوة والشاي.

- تجنب تناول المشروبات الغازية، والكحولية.

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- عليك التقليل من تناول البقوليات لأنها تزيد من ألم القولون، ولذا ابتعد عن الفول والعدس والحمص.

- هناك بعض الخضراوات الحادة التي ينصح بتجنب تناولها بشكل كبير، كالقرنبيط.

- ابتعد عن جميع المكسرات لأنها حادة على القولون.

وأشار التقرير، إلى ضرورة الذهاب للطبيب، لإعطائك جميع الإرشادات التي ينصح بالقيام بها، كتناول الماء بكثرة، مع ضرورة تناول الطعام المهروس تجنب لحدوث أي تقلصات في المعدة والقولون.

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