شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر اللحوم الجاهزة والمعلبات على ضغطك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم هو مرض مخيف لأنه يحتوى على أعراض قليلة و يضع الناس في خطر كبير من تطور أمراض القلب أو السكتة الدماغية، وقد يعانى الكثير من المرضى من ارتفاع ضغط الدم دون علم.

يمكن التحكم في ضغط الدم المرتفع وفق لتقرير موقع جريدة " mirror" البريطانية من خلال القيام ببعض التغيرات فى النظام الغذائي والتى قد تشمل الآتى:

1. تجنب السكر والملح

يعرف الملح والسكر بأنهما العوامل الرئيسية التى تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، لذا ستحتاج إلى الحد من تناول السكر والملح ، لا ينبغي أن يتناول الشخص السليم أكثر من 2300 ملليجرام من الصوديوم في اليوم، فعندما يتعلق الأمر بالسكر توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول كمية إضافية من السكر لا يزيد عن 37.5 جرام (9 ملاعق شاي) للرجال و 25 جرام (6 ملاعق صغيرة) للنساء خلال اليوم.

2. الخضراوات المعلبة

الخضراوات المعلبة وخاصة الفول تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم لأنها تستخدمه لتمديد فترة الصلاحية. الفاصوليا التي تشتريها جافة ثم تنقع وتطهى هي في الواقع اختيار وجبة صحية للغاية بسبب البروتين والألياف والمواد المغذية المضادة للالتهابات.

يمكن أن يساعد إضافة الفاصوليا إلى وجبتك في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم أيضًا. إذا كان يجب عليك تناول الفول المعلب ، يمكنك إزالة ما يصل إلى 41٪ من محتوى الصوديوم عن طريق شطفها في مصفاة قبل التحضير.



خضروات معلبة

3. اللحوم الجاهزة

والتى تشمل السوسيس ولحم الخنزير المقدد واللحوم التى تحتوى على كمية من الصوديوم للحفاظ عليها لفترة طويلة، فأنت فى تلك الحالة لا تتناول طعام ولكن تحصل على طعام ملئ بالملح والمواد الحافظة فقط.

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ويعتبر اللحم الأحمر أكثر خطورة على الصحة من اللحم الأبيض، ولكن حتى الدجاج الرومي لديه الكثير من الصوديوم بدلا من ذلك ، قم بشراء اللحم الطازج من جزار للحصول على منتج طازج لم ينقع في وعاء ضخم من المياه المالحة.

4. الحلويات

الحلوى ليست سوى سكر وسعرات حرارية ، للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع يجب الحصول على السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة الكاملة، يعتبر الموز اختيارًا جيدًا بشكل خاص بسبب محتواه من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم.



حلويات

5. المعجنات

الأطعمة المخبوزة مثل الكعك والكعك المحلى، من الصعب التخلص منها ولكنها محملة بالسكر والدهون، إذا كنت تتناول الطعام فى الخارج حاول مشاركة الحلوى مع الطاولة كاملة، عند الطهي في المنزل ، يمكنك استخدام بديل للسكر مثل عصير التفاح أو التمر، وتشمل البدائل الصحية الأخرى للسكر العسل الخام وسكر جوز الهند.



معجنات

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