شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عين السمكة بالتبريد والصنفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بثور عين السمكة عندما يتلامس فيروس مع الجلد ويسبب عدوى، وغالبًا ما تتطور البثور على الجلد المكسور ، مثل أصابع القدم أو المناطق التي يتم تحديدها بواسطة الحلاقة، لأن الفيروس قادر على دخول الطبقة العليا من الجلد من خلال الخدوش أو الجروح.



عين السمكة

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، قال الأطباء إن الأطفال بالثآليل "عين السمكة" أكثر من البالغين ، لأن أجهزتهم المناعية لم تبن بعد دفاعاتهم ضد الأنواع العديدة من فيروس الورم الحليمي البشري الموجود.

عين السمكة معدية

قال الباحثون إنه يمكنك الحصول على عين السمكة من لمس جسم شخص آخر مصاب، أو عن طريق الاتصال بالأسطح التي لمست عين السمكة لشخص ما ، مثل مناشف الحمام.



عين السمكة

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من الثآليل الجلدية ، إلا أن هناك عددًا من التدابير الاحترازية التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالثآليل.

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وواحدة من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها هي غسل يديك بانتظام، وحاول أيضًا أن تبقي بشرتك صحية ورطبة وخالية من الجروح، فإذا كنت تعض أظافرك أو بشرتك، فيجب عليك بذل قصارى جهدك للتوقف.

علاج عين السمكة

على الرغم من أن علاجات الثآليل في المنزل قد يستغرق أسابيع أو أشهر من العمل، فإن لصقات العلاج التي تحتوي على "حمض الساليسيليك" أو "المحاليل" التي تقشر عين السمكة يمكن أن تكون فعالة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح.



عين السمكة

ويمكن استخدام حجر الخفاف المخصص أو لوح الصنفرة لإزالة الجلد الميت من الثآليل في اليوم التالي بعد وضع محلول العلاج.

هناك خيار آخر وهو "رذاذ التجميد" حيث يتم رش مادة البوتان السائل مباشرة على البثور لتجميد وقتل الأنسجة، وهذا فعال بشكل عام فقط على عين السمكة الأصغر لأن الرش لا يمكن أن يبرد أو يدخل بعمق، كما يمكن أن تكون مؤلمة إلى حد ما لأنه يجب تطبيق الرش على الثؤلول مباشرة لعدة ثوان.