شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار شرب زيت الزيتون .. خفض ضغط الدم وجرعة زائدة من فيتامين E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زيت الزيتون عادة لا يصاحبه أى آثار جانبية سلبية عند استهلاكه، لأن الدهون الموجودة به نقية، لكنه يحتوي على أكثر من ضعف السعرات الحرارية للكربوهيدرات أو البروتين، لذلك يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد إلى زيادة الوزن، مما قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطانات، وهذا ينطبق على أي زيت نقي أو بكر أو إضافى. ورغم فائدته العالية والمهمة للصحة والجمال إلا أن الأمر يختلف إذا تناول الشخص زيت الزيتون كشراب.ولكن

التناول المعتدل يمكن ان يسيطر علي اضرار زيت الزيتون

اضرار شرب زيت الزيتون

اضرار شرب زيت الزيتون

قد يشكل شرب زيت الزيتون خطراً صحياً على بعض الأفراد، وفقا لموقع" livestrong" فهو غنى بفيتامين E، لذا فأن شرب كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يتسبب فى الحصول على جرعة زائدة من هذا الفيتامين، كما يحتوي زيت الزيتون أيضًا على 120 سعر حرارى لكل ملعقة كبيرة، وبالتالى تضاف السعرات الحرارية للجسم مما يؤدي إلي زيادة الوزن .

هناك كثير من الأشخاص لديهم حساسية من الزيت، ويمكن أن يسبب الإسهال الخفيف إذا تم تناوله بكميات كبيرة، ولكنه في نفس الوقت يكون مفيدا في حالات الامساك، وفي حالة تناول الشخص لأدوية مرض السكري أو ضغط الدم ، فيمكن أن يقلل من تناول زيت الزيتون، لأنه يقلل من نسبة السكر فى الدم ويخفض ضغط الدم والمشكلة تكمن إذا كان الشخص مريض بالسكر والضغط معا.

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اضرار شرب زيت الزيتون1

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

لأن زيت الزيتون يساعد فى السيطرة على الكولسترول ، فهو غذاء ممتاز للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب، ولكن بشرط شرب 2 ملعقة كبيرة فقط ، لذا فأن شرب هذه الكمية من زيت الزيتون البكر كل يوم لمدة أسبوع واحد يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ خفض نسبة الكولسترول السئ في الدم، يمكن أيضًا خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وجد الباحثون أيضًا أن زيت الزيتون يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والجلد، لذا فأن اتباع نظام غذائي مكمل بزيت الزيتون يمكن أن يكون بنفس فعالية النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات، قد يساعد زيت الزيتون أيضًا في عملية الهضم وتخفيف الإمساك ومنع تساقط الشعر وترطيب البشرة وتعزيز نمو الأظافر بشكل صحي.



اضرار شرب زيت الزيتون2

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