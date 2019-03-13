اسباب ضيق التنفس المفاجئ منها مشكلة فى القلب أو الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس المفاجئ أو صعوبة التنفس من أكثر الحالات الشائعة لزيارة أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وعادة عندما يحدث ضيق التنفس بشكل مفاجئ وغير متوقع، يكون علامة تحذير على وجود مرض ما، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب ضيق التنفس المفاجئ، بحسب ما ذكر موقع "هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS.



اسباب ضيق التنفس المفاجئ ما هى

اسباب ضيق التنفس المفاجئ

من المحتمل أن يكون سبب ضيق التنفس المفاجئ وغير المتوقع إحدى المشكلات الصحية التالية.

مشكلة في رئتيك أو الشعب الهوائية

ضيق التنفس المفاجئ يمكن أن يكون نوبة الربو، وهذا يعني ضيق الممرات الهوائية، حيث ستنتج المزيد من البلغم (المخاط اللزج)، مما يجعلك تشعر بالضعف والسعال، وستشعر بضيق التنفس لأنه من الصعب عليك نقل الهواء من وإلى مجرى الهواء.

والالتهاب الرئوي قد يتسبب أيضًا في ضيق التنفس والسعال، و عادة ما يكون بسبب العدوى، لذلك ستحتاج إلى تناول المضادات الحيوية.

وإذا كان لديك مرض الانسداد الرئوي المزمن ، فمن المحتمل أن يكون ضيق التنفس لديك علامة على أن هذه الحالة قد ازدادت فجأة.



اسباب ضيق التنفس المفاجئ منها مشكلة فى الرئة

-مشكلة في القلب

من الممكن أن تصاب بنوبة قلبية "صامتة" دون مواجهة جميع الأعراض الواضحة، مثل ألم الصدر، وفي هذه الحالة ، قد يكون ضيق التنفس هو علامة التحذير الوحيدة التي تنذرك بنوبة قلبية.

فشل القلب يمكن أن يسبب أيضا صعوبة في التنفس، تعني هذه الحالة المهددة للحياة أن قلبك يواجه صعوبة في ضخ كمية كافية من الدم في جميع أنحاء جسمك، عادة لأن عضلة القلب أصبحت ضعيفة جدًا أو صلبة جدًا بحيث لا تعمل بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى تراكم السوائل داخل الرئتين، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

مزيج من التغييرات في نمط الحياة والأدوية أو الجراحة سوف يساعد على ضخ القلب بشكل أفضل وعلاج ضيق التنفس.

يمكن أن يرتبط ضيق التنفس أيضًا بمشكلة في معدل ضربات القلب أو الإيقاع، مثل الرجفان الأذيني (معدل ضربات القلب غير المنتظم والسريع) أو عدم انتظام دقات القلب.

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اسباب ضيق التنفس المفاجئ منها نوبة الهلع

نوبة الهلع أو القلق

يمكن أن تسبب نوبات الهلع أو القلق أن تتنفس أنفاساً سريعة أو عميقة، وهذا يعرف باسم فرط التنفس، لذا التركيز على التنفس البطيء أو التنفس من خلال كيس ورقي يمكن أن يعيد تنفسك إلى طبيعته ولكن يجب أن يتم ذلك فقط عندما تكون متأكداً من القلق هو سبب ضيق التنفس.



اسباب ضيق التنفس المفاجئ منها الحساسية المفرطة

أسباب أخرى لضيق التنفس المفاجئ

-رد فعل تحسسي شديد أو الحساسية المفرطة.

-الانهيار الجزئي لرئتك الناجم عن تمزق صغير في سطح الرئة، والذي يسمح للهواء بالوقوع في الفضاء المحيط بالرئتين يمكن أن يسبب ضيق التنفس.

الانسداد الرئوي - انسداد في أحد الأوعية الدموية في الرئة

التليف الرئوي مجهول السبب - حالة رئة نادرة وغير مفهومة بشكل جيد وتسبب تندب في الرئتين.

الحماض الكيتوني السكري - أحد مضاعفات مرض السكري حيث تتراكم الأحماض في دمك وبولك.

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