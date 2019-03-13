25 نصيحة لتحسين صحّتك النفسية والجسدية في 30 يوماً

نقلت صحيفة "ميرور" عن أطباء تغذية وعلاج طبيعي بريطانيين، 25 نصيحة تُمكّن المرء من تحسين صحته الجسدية والعقلية في شهر واحد فقط.



1- قِف بعد الغداء

لابدّمن الوقوف مستقيماً لمدة ٣٠ دقيقة بعد الغداء، إذ أظهرت الدراسات أن تناول الطعام والجلوس فترات طويلة يسبّب طفرات "الجلوكوز"، التي تُشعِرك بالتعب والركود.





2- جرّب سمكة جديدة

3- ابدأ يومك بالعناق

كثير منّا جرّب أنواعاً محدّدة من المأكولات البحرية مثل السلمون وأسماك التونة والقد والجمبري، ولكن من الضروري اكتشاف نكهات جديدة.

العناق يخفّض مستويات هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، كما لاحظ علماء نفس ألمان أنّ من يعانقون زوجاتهم أو أزواجهم كلّ صباح عاشوا فترةً أطول.





4- نظّف هاتفك المحمول

تشير الأبحاث إلى أن الهاتف ​​يحتوي عادةً 25000 جرثومة لكل بوصة مربعة، أي أكثر من باطن الأحذية، ما يتطلّب إيقاف تشغيل الجوّال قبل استخدام منظّف الشاشة.

5- التقِ أصدقاءك

نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت معدلات الوحدة التي تؤثّر على الشباب والمسنين أيضاً، لذا حدِّد موعداً لِرؤية أصدقائك حتى في غضون شهريْن.





6- العَب الشطرنج

7- استبدِل الملح بالتوابِل

8- أضِف القرفة إلى الطعام

يُستحسن التركيز على الأنشطة التي تتطلّب مهارةً وصبراً مثل لعبة الشطرنج أو لعب الورق، بدلاً من مشاهدة البرامج التلفزيونية.حاول استبدال الملح بالتوابل مثل الفلفل الحار أو مسحوق الكاري لإضافة القليل من النكهة إلى طعامك.يمكن إضافة القرفة إلى عصيدة الصباح والعصائر واللبن أو حتى البيض، فهي تعمل على تعديل درجة السكر في الدم وتزوّدك مستويات عالية من الطاقة.





9- كُل مثل طفل

10- اهتم بِوسادتك

11- اضبُط مرآة الرؤية الخلفية

هل تكافح من أجل الحصول على العناصر الغذائية اللازمة يومياً؟ إذن صنّفها وعدّدها بأصابع اليد كما يفعل الأطفال، فالجزر والفلفل والكرفس والطماطم، والعنب والتوت عناصر غذائية مليئة بمضادات الأكسدة.تأكد أنّ وسادتَك تدعم رأسك وعنقك بشكل كافٍ، وقم بطيّها إلى نصفين وضَع حذاءً في الأعلى، إذا عادت الوسادة إلى الوراء فهي صالحة، وأما إذا حصل العكس فعليك باستبدالها.

يمنع ضبط المرآة الخلفية في السيارة الجلوس الخاطئ والمائل، خصوصاً خلال المسافات الطويلة، ويحمي الظهر من الاعوجاج.

12- قِف على قدم واحدة أثناء غسْل الأسنان

يحسّن ذلك من قدرتك على الحركة العامة، ويُبقيك أكثر مرونة واستقراراً، كما يساعد على منع السقوط.

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13- تجنَّب الأكل أمام التلفزيون

14- تناول حفنة من الزيتون يومياً

مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام يعدّ سبباً لزيادة الوزن، فالبرامج التلفزيونية تشغلك عن معرفة مقدار ما أكلت أو مدى شعورك بالشبع.فوائد الزيتون مماثلة لـ "الأسبرين" في الحد من الالتهابات والحدّ من الرواسب في الشرايين، ويُستحسن الطبخ بِزيت الزيتون.





15- كُلْ التفاح قبل التسوُّق

نفّذ باحثون في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة تجربةً عبر إعطائهم 120 شخصاً تفاحةً أو بسكوتةً قبل الوصول إلى "السوبر ماركت" واقتنى من تناولوا التفاح 28% من الفواكه والخضروات أكثر من غيرهم.

16- تفادى وسواس النظافة

أسلوب حياتنا المفرط في التطهير وهوَس منتجات التنظيف، قد يضر بنا أكثر من نفعه لذا لابدّ من عدم الإفراط في التفكير بهذا الهاجس.

17- اترك هاتفكَ ساعة وتحدّث مع العائلة

المحادثة مع الأحباء مهمة جداً، لاسيّما أفراد العائلة حيث تساعد على حلّ المشكلات وتقوية الروابط الأسرية.





18- غيِّر القهوة بالشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، ما يساعد على منع تلف الخلايا، ودرجة "الكافيين" فيه منخفضة، كما يُمكن أن تضيف عصير الليمون إلى الشاي حتى تبلغ نسبة امتصاص مضادات الأكسدة إلى 80%.

19- المشي مستقيماً

أثبتت دراسة أمريكية أنّ من يحاولون المشي بنشاط مع رفع رؤوسهم عالياً وأكتافهم إلى الوراء تكون حالتهم المزاجية جيّدة ولا يركزون على السلبيات.



20- تسوَّق عبر الإنترنت

سوف يمنعك إجمالي الكميات التي تضيفها إلى سلّة التسوق من إهدار الأموال على الأطعمة التي لا تحتاجها حقًا.





21- ابتسِم لتخفيف التوتّر

22- نَم في وقت مبكّر

ابتسم وقُل شيئًا إيجابيًا، والتزم الابتسام قدر المستطاع مع الأشخاص الذين تقابلهم، ولاحظ بعد ذلك مباشرةً مدى إشراقك.أظهرت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين ينامون مدة خمس ساعات أو أقلّ يومياً، معرّضون بنسبة 70% للإصابة بِمرض السكري، مقارنةً بِمن ينامون سبع ساعات.





23- تناوَل بيضًا في الإفطار

24- عزِّز الذاكرة بشيء غير معتاد

25- سِر 30 دقيقة يومياً

تؤكد الأبحاث أن تناول اللحم يومياً يزيد من خطر الوفاة ويرفع احتمال الإصابة بأمراض القلب إلى الربع تقريباً، فتجنّب اللحم وتناول البيض خصوصاً في الإفطار.إن الغناء بِلحن جديد أو القفز إلى أعلى وأسفل مرتين أثناء غلق الباب، وممارسة سائر الأشياء غير العادية تنشّط الذاكرة وتعزّز قدراتها.قال باحثون في جامعة كامبريدج إن قلة التمرينات تقتل ضِعف عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لذا لابدّ من المشي 30 دقيقة يومياً خمس مراتٍ في الأسبوع.



