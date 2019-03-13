25 نصيحة لتحسين صحّتك النفسية والجسدية في 30 يوماً

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدِّد حياتك في شهرٍ واحد
نقلت صحيفة "ميرور" عن أطباء تغذية وعلاج طبيعي بريطانيين، 25 نصيحة تُمكّن المرء من تحسين صحته الجسدية والعقلية في شهر واحد فقط.
1- قِف بعد الغداء
لابدّمن الوقوف مستقيماً لمدة ٣٠ دقيقة بعد الغداء، إذ أظهرت الدراسات أن تناول الطعام والجلوس فترات طويلة يسبّب طفرات "الجلوكوز"، التي تُشعِرك بالتعب والركود.
2- جرّب سمكة جديدةكثير منّا جرّب أنواعاً محدّدة من المأكولات البحرية مثل السلمون وأسماك التونة والقد والجمبري، ولكن من الضروري اكتشاف نكهات جديدة.
3- ابدأ يومك بالعناق
العناق يخفّض مستويات هرمون الإجهاد "الكورتيزول"، كما لاحظ علماء نفس ألمان أنّ من يعانقون زوجاتهم أو أزواجهم كلّ صباح عاشوا فترةً أطول.
4- نظّف هاتفك المحمول
تشير الأبحاث إلى أن الهاتف يحتوي عادةً 25000 جرثومة لكل بوصة مربعة، أي أكثر من باطن الأحذية، ما يتطلّب إيقاف تشغيل الجوّال قبل استخدام منظّف الشاشة.
5- التقِ أصدقاءكنتيجة وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت معدلات الوحدة التي تؤثّر على الشباب والمسنين أيضاً، لذا حدِّد موعداً لِرؤية أصدقائك حتى في غضون شهريْن.
6- العَب الشطرنجيُستحسن التركيز على الأنشطة التي تتطلّب مهارةً وصبراً مثل لعبة الشطرنج أو لعب الورق، بدلاً من مشاهدة البرامج التلفزيونية.
7- استبدِل الملح بالتوابِلحاول استبدال الملح بالتوابل مثل الفلفل الحار أو مسحوق الكاري لإضافة القليل من النكهة إلى طعامك.
8- أضِف القرفة إلى الطعاميمكن إضافة القرفة إلى عصيدة الصباح والعصائر واللبن أو حتى البيض، فهي تعمل على تعديل درجة السكر في الدم وتزوّدك مستويات عالية من الطاقة.
9- كُل مثل طفلهل تكافح من أجل الحصول على العناصر الغذائية اللازمة يومياً؟ إذن صنّفها وعدّدها بأصابع اليد كما يفعل الأطفال، فالجزر والفلفل والكرفس والطماطم، والعنب والتوت عناصر غذائية مليئة بمضادات الأكسدة.
10- اهتم بِوسادتكتأكد أنّ وسادتَك تدعم رأسك وعنقك بشكل كافٍ، وقم بطيّها إلى نصفين وضَع حذاءً في الأعلى، إذا عادت الوسادة إلى الوراء فهي صالحة، وأما إذا حصل العكس فعليك باستبدالها.
11- اضبُط مرآة الرؤية الخلفية
يمنع ضبط المرآة الخلفية في السيارة الجلوس الخاطئ والمائل، خصوصاً خلال المسافات الطويلة، ويحمي الظهر من الاعوجاج.
12- قِف على قدم واحدة أثناء غسْل الأسنان
يحسّن ذلك من قدرتك على الحركة العامة، ويُبقيك أكثر مرونة واستقراراً، كما يساعد على منع السقوط.
13- تجنَّب الأكل أمام التلفزيونمشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام يعدّ سبباً لزيادة الوزن، فالبرامج التلفزيونية تشغلك عن معرفة مقدار ما أكلت أو مدى شعورك بالشبع.
14- تناول حفنة من الزيتون يومياًفوائد الزيتون مماثلة لـ "الأسبرين" في الحد من الالتهابات والحدّ من الرواسب في الشرايين، ويُستحسن الطبخ بِزيت الزيتون.
15- كُلْ التفاح قبل التسوُّق
نفّذ باحثون في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة تجربةً عبر إعطائهم 120 شخصاً تفاحةً أو بسكوتةً قبل الوصول إلى "السوبر ماركت" واقتنى من تناولوا التفاح 28% من الفواكه والخضروات أكثر من غيرهم.
16- تفادى وسواس النظافة
أسلوب حياتنا المفرط في التطهير وهوَس منتجات التنظيف، قد يضر بنا أكثر من نفعه لذا لابدّ من عدم الإفراط في التفكير بهذا الهاجس.
17- اترك هاتفكَ ساعة وتحدّث مع العائلةالمحادثة مع الأحباء مهمة جداً، لاسيّما أفراد العائلة حيث تساعد على حلّ المشكلات وتقوية الروابط الأسرية.
18- غيِّر القهوة بالشاي الأخضر
الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، ما يساعد على منع تلف الخلايا، ودرجة "الكافيين" فيه منخفضة، كما يُمكن أن تضيف عصير الليمون إلى الشاي حتى تبلغ نسبة امتصاص مضادات الأكسدة إلى 80%.
19- المشي مستقيماً
أثبتت دراسة أمريكية أنّ من يحاولون المشي بنشاط مع رفع رؤوسهم عالياً وأكتافهم إلى الوراء تكون حالتهم المزاجية جيّدة ولا يركزون على السلبيات.
20- تسوَّق عبر الإنترنت
سوف يمنعك إجمالي الكميات التي تضيفها إلى سلّة التسوق من إهدار الأموال على الأطعمة التي لا تحتاجها حقًا.
21- ابتسِم لتخفيف التوتّرابتسم وقُل شيئًا إيجابيًا، والتزم الابتسام قدر المستطاع مع الأشخاص الذين تقابلهم، ولاحظ بعد ذلك مباشرةً مدى إشراقك.
22- نَم في وقت مبكّرأظهرت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين ينامون مدة خمس ساعات أو أقلّ يومياً، معرّضون بنسبة 70% للإصابة بِمرض السكري، مقارنةً بِمن ينامون سبع ساعات.
23- تناوَل بيضًا في الإفطارتؤكد الأبحاث أن تناول اللحم يومياً يزيد من خطر الوفاة ويرفع احتمال الإصابة بأمراض القلب إلى الربع تقريباً، فتجنّب اللحم وتناول البيض خصوصاً في الإفطار.
24- عزِّز الذاكرة بشيء غير معتادإن الغناء بِلحن جديد أو القفز إلى أعلى وأسفل مرتين أثناء غلق الباب، وممارسة سائر الأشياء غير العادية تنشّط الذاكرة وتعزّز قدراتها.
25- سِر 30 دقيقة يومياًقال باحثون في جامعة كامبريدج إن قلة التمرينات تقتل ضِعف عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لذا لابدّ من المشي 30 دقيقة يومياً خمس مراتٍ في الأسبوع.
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