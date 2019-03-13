شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرضت لألم صداع التوتر ..تعرف علي أعراضه ونصائح علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صداع التوتر من أصعب الحالات التى يمكن أن يتعرض لها الشخص، حيث يتسبب في ألم شديد بالرأس وعدم القدرة على التفاعل اليومي مع الاخرين قد يكون ذلك للضغط النفسى أو الإصابة ببعض الأمراض، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن ابرز أعراض صداع التوتر هى

أعراض صداع التوتر



صداع التوتر

1:الشعور بالدوخة والدوار وزغللة فى العين.

2: عدم القدرة على بذل المجهود والشعور بالتعب الشديد.

3:ألم شديد فى الرأس.

4:ألم شديد وضغط على الجبهة والرأس.

5:ألم فى العضلات والرقبة وفروة الرأس.

وهناك نوعين ودرجتين من صداع التوتر وهما





الصداع

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1: الصداع التوتري العرضي

يستمر الصداع التوتري العرضي مدة 30 دقيقة وحتى أسبوع كامل، ويستمر حدوث نوبات الصداع التوتري العرضي المتكرر مدة تقل عن 15 يوما فى الشهر على مدار ثلاثة أشهر على أقل تقدير، ويمكن أن يتحول الصداع التوتري العرضي إلى صداع توتري مزمن.

2:الصداع التوتري المزمن

هذا النوع من الصداع التوتري يستمر لساعات طويلة وقد لا يتوقف، وإذا استمر الشخص الشعور بالصداع مدة 15 يوما شهريا أو أكثر واستمر ذلك ثلاثة أشهر على الأقل، فإنه يمكن تشخيص الصداع حينئذ بأنه مزمن.ومن الممكن علاج صداع التوتر بإتباع بعض النصائح وهى

1: الامتناع عن التدخين.

2: تناول وجبات متوازنة ومنتظمة.

3:الاهتمام بممارسة تمارين الاسترخاء فهى تساعد على علاج صداع التوتر، وذلك من خلال التنفس العميق والتأمل واسترخاء العضلات التدريجى.

4: الحصول على قسط كافى من النوم.

5: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6:الإكثار من شرب المياه.

7:تقليل الكافيين والكحول والسكريات.

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