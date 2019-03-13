شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صفار البيض كثيرة أبرزها تعزيز صحة العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من الأطعمة الهامة والغنية التى يجب الحفاظ علي تناولها بكميات معقولة للصغار وبسيطة للكبار، فإذا تمكنت من الإفطار أو تناول وجبة العشاء وبداخلها بيضة علي سبيل المثال لا الحصر، فمن الممكن أن يستفاد جسمك بشدة من مكونات هذا النوع من البروتين الغني المفيد.



فوائد صفار البيض 5

وفقا لتقرير نشر بموقع" medicalnewstoday " فإن البيض غني بالمواد والعناصر الغذائية، وبشكل خاص لا يعي البعض أن صفار البيض له فوائد هامة وخاصة، فالبيضة تحتوي علي كم من البروتين عال وتساعد علي إصلاح عضلات الجسم وعلي إدارة مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة الإنسان ومناعته وقوته، ومساعدته أيضا علي تقليل وزنه، يحتوي البيض كذلك علي فيتامينات هامة أهمها فيتامين "د " الهام، وكلها عناصر تساعد على تعزيز صحة الأسنان والعظام.

فوائد صفار البيض كثيرة ومتعددة وهو ما يوضحه التقرير الذى أكد علي أن هذا الصفار يحتوي علي كم من عناصر تساعد علي تعزيز الصحة، خاصة كم البروتين فيه، ويحتوي علي الكولين وهو مكون رئيسي من مادة الاسيتيل كولين احد النواقل العصبية الرئيسية في دماغ الإنسان، فالكولين هام جدا لنمو الدماغ بشكل طبيعي، ولذا فإن فوائد صفار البيض كثيرة.



فوائد صفار البيض 4

فوائد صفار البيض

من أبرز فوائد صفار البيض أنه يحتوي علي كم هائل من الفيتامينات، والتى من بينها فيتامين e وفيتامين k وفيتامينات a وكذلك فيتامين d وكل هذه الفيتامينات هامة وصحية، كذلك يحتوي علي دهون الأوميجا ومضادات الأكسدة صحية وضرورية للجسم، يحتوي أيضا صفار البيض على فيتامين ب 12 والفولات، مما يساعد على الوقاية من الضمور البقعي الذى يصيب العيون.

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فوائد صفار البيض 1

فوائد صفار البيض كثيرة

ومن أبرز فوائد صفار البيض أنه يساعد أيضا علي الوقاية من أمراض القلب فهو يحتوي علي كم هائل من الاحماض الامينية، وكذلك علي التريبتوفان، وهو من أهم فوائد صفار البيض الذى يعد تناوله من العادات الصحية شريطة عدم الإفراط فيه، فتناول البيض بكثرة بشكل عام أي ما يعادل حوالي 7 إلي 8 بيضات يوميا أمر غير صحيح علي الإطلاق وقد يؤثر علي مستويات الكوليسترول في الدم.

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