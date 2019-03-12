"تعزيز الصحة".. جناح ضمن فعاليات الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

تستعد دائرة الصحة أبوظبي لتدشين جناح "تعزيز الصحة" ضمن برنامج الرياضيين الأصحاء في فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 يضم 13 منصة مختلفة تشتمل على فحوصات وقائية وأركان تثقيفية مختلفة.



وسيوفر الجناح أدوات تعليمية تفاعلية وشاشات عرض ومنشورات تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي وأهمية العناية الشخصية بين الرياضيين من أصحاب الهمم ومرافقيهم في هذا الحدث الرياضي الإنساني الأضخم على مستوى العالم.

ويتمحور دور فريق الدائرة في إعداد وتنظيم جناح تعزيز الصحة والإشراف عليه، وإيصال الرسائل الصحية لزوار الجناح وعمل الفحوصات الوقائية اللازمة، ومن ثم تدوينها وتقييمها لتوعية الرياضيين من أصحاب الهمم ومرافقيهم على هامش دورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

ويهدف جناح تعزيز الصحة إلى إضفاء المزيد من أجواء المتعة التفاعلية والإيجابية على المشاركة ورفع الوعي بين الرياضيين حول دور التغييرات الصغيرة في سلوكهم لمساعدتهم على تحسين وتعزيز أدائهم الصحي.

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وأوضحت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي، أن الدائرة تسعى إلى المساهمة في برنامج الرياضيين الأصحاء بصورة فعالة وكبيرة عن طريق رعايتها لجناح تعزيز الصحة والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وزوار الجناح وتشجيعهم على تبني أنماط الحياة الصحية ودورها في وقايتهم من العديد من الأمراض وتعزيز الصحة واللياقة لديهم.

ولفتت إلى أن الدائرة حرصت على أن يتناسب تصميم الجناح مع احتياجات أصحاب الهمم، وقامت بتدريب ستة مديرين فنيين للعمل في الجناح، والذين يقومون حالياً بتدريب المتطوعين الذين سيشاركون في جناح تعزيز الصحة؛ حيث تم تدريب ما يقارب 150 متطوعاً للمشاركة في هذا الحدث، والمتوقع أيضاً أن يتم تدريب ما يقارب الـ50 متطوعاً في قلب الحدث.

وكان قد تم تشكيل لجنة طبية مختصة بقيادة دائرة الصحة أبوظبي لتقديم جميع الاحتياجات الطبية اللازمة لإقامة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 14 حتى 21 مارس 2019؛ حيث تعني اللجنة بالتخطيط والتنسيق للدعم الطبي اللازم خلال فعاليات الحدث الرياضي المهم بدءاً من استقبال الوفود المشاركة حتى لحظة مغادرتها الدولة.

وتضم كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وشرطة أبوظبي وإسعاف دبي ومبادلة للرعاية الصحية.

ويعد الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الرياضي الإنساني الأضخم على مستوى العالم الذي يشارك فيه 7,500 رياضي و3,000 مدرب يمثلون أكثر من 190 دولة.