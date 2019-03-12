انت الان تتابع موضوع فوائد زيت جنين القمح للشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يعتبر زيت جنين القمح من أفضل الزيوت الطبيعية ذات الرائحة القوية، والتي تعود على الجسم بكثير من الفوائد أهمها ما يتعلق بالشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة، وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد زيت جنين القمح للشعر، مع ذكر بعض الوصفات الطبيعيّة التي من شأنها أن تعالج مشاكل الشعر المختلفة.

فوائد زيت جنين القمح للشعر

– يحتوي على كمية كبيرة من المعادن، التي تزيد من كثافته ولمعانه، وتجعل الشعر حيوي طوال اليوم.

– ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، فيحمي الشعر من التساقط ويقوي البصيلات، ويساعد على زيادة كثافة الشعر.

– يقوي ويغذي الشعر ويحميه من التلف نتيجة العوامل الخارجية.

– يجعله أكثر مرونة، ويجميه من التقصف والصلع.

– يقوم بترطيب الشعر بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

– يجدد الخلايا الميتة ويمنع تقصيفها، ويزيد من نعومة الشعر.

فوائد زيت جنين القمح لعلاج الشعر

زيت جنين القمح وجل الصبار لتطويل الشعر وتكثيفه

وذلك من خلال ونضع جل الصبار وهي المادة اللزجة الموجودة داخل الصبار في وعاء، ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جنين القمح، ونخلطهم جيداً لنحصل على خليط متماسك، ونضع الخليط على الشعر مع الفرك مع الرفق الشديد، ونتركه لمدة ساعتين، ثم نغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو، ويفضل تكرارها مرتين أسبوعياً.

زيت جنين القمح لتغذية الشعر

نقوم بوضع ملعقتين كبيرتين من زيت جنين القمح على جميع أنحاء الشعر مع التدليك بأصابع اليد بشكل دائري ونتركه لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ثم نغسله بالماء الفاتر جيداً.

زيت جنين القمح والأفوكادو لترطيب الشعر

نقوم بمزج ملعقتين كبيرتين من زيت جنين القمح مع حبة من الأفوكادو المهروسة جيداً، ونضع الخليط على الشعر، ونقوم بتغطيته ببونيه الرأس أو أي غطاء بلاستيك، ونتركه لمدة ساعة حتى يجف بالكامل، ثم نغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو وتكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج جيدة.

زيت جنين القمح وزيت جوز الهند لتقوية الشعر

نضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء، ونقوم بإضافة زيت جنين القمح إليه ونمزجها جيداً، ثم نضعه على فروة الرأس، ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نغسله جيداً بالماء الفاتر.

زيت جنين القمح للتخلص من تقصف الشعر

نضع ملعقتين كبيرتين من زيت جنين القمح على فروة الرأس مع التدليك المستمر بواسطة أطراف الأصابع بشكل دائري، ونغطيه بمنشفة نظيفة ساخنة، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسله بالماء الدافئ، وللحصول على أفضل النتائج تكرر الوصفة مرة أسبوعياً .

استخدامات زيت جنين القمح للشعر

يعتبر زيت جنين القمح من أهم الزيوت المغذية للشعر، ويمكن استخدامه كنوع من أنواع روتين العناية بالشعر، بطريقتين:

Advertisements

– الأولى نستخدمه بديل للكريم المرطب

فنقوم بوضع زيت جنين القمح على الشعر بعد غسله بالشامبو والبلسم، وتكرر بعد كل عملية غسل الشعر.

– الثانية نستخدمه كبديل لحمام الزيت

نقوم بتدليك فروة الرأس بالقليل من زيت جنين القمح، ثم ندهن الشعر كاملاً به، ونغطيه بكيس بلاستيكي، لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم، وتكرر مرة في الأسبوع.

فوائد أخرى لزيت جنين القمح

أطلق عليه في القدم اسم زيت الحياة، لاحتوائه على العديد من الفوائد للجسم والبشرة، فهو يحتوي على فيتامين هـ، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والأوميجا 3، وله العديد من الفوائد الصحية منها:

– يغذي الشعر، ويرطبه، ويحميه من التلف، وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

– يحمي من مرض البهاق، وهو مرض جلدي يمتاز بظهور بقع بيضاء على الجلد، كما ويسهم في علاجه.

– يحمي من الإجهاض و في حالة إذا تناولته المرأة الحامل فإنه يمنع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

– يمد الجسم بطاقة كبيرة ويوفر طاقة كبيرة للعضلات، ويحسن من أدائها.

– ينظم عمل الجهاز العصبي، ويقلل من الإجهاد والتوتر ويحسن من المزاج.

– يمنع الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان.

– يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

– يعالج الأمراض الجلدية مثل الصدفية، والأكزيما.

– يقاوم الشيخوخة ويحارب التجاعيد في البشرة .

– يحافظ على نعومة البشرة،ويجعلها نضرة.

– يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

– يساهم في إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة.

– يساهم في تجديد خلايا الدم الحمراء.

– يساعد على التحكم في مستويات الكولسترول في بلازما الدم.

– يقلل من امتصاص الكولسترول و خفض مستوياته.

– يقلل من الأعراض الناتجة عن انقطاع الطمث.