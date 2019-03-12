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يحتاج الإنسان دائما إلى الغذاء الصحى وهو ذلك الغذاء المتوازن الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، لذا يتوجب على الشخص أن ينوع في تناول الأطعمة الخاصة به حيث يوجد الكثير من الفوائد في الغذاء الصحي، فهو يعمل على تحسين وظائف الجسم كما يقي الجسم من التعرض إلى العديد من الأمراض والتي من بينها الأمراض الخطيرة مثل السرطان والأمراض المزمنة أيضا.

فوائد الغذاء الصحي للجسم

يوجد العديد من الفوائد للغذاء الصحى بالنسبة للجسم والتي من بينها ما يلي.

1- الغذاء الصحي يساهم في المحافظة على الجهاز الهضمي ومن ثم وقاية الجسم من التعرض إلى العديد من الأمراض حيث يعمل الجهاز الهضمي على تحويل الأطعمة المفيدة إلى عناصر هامة بالنسبة للجسم.

2- كما أن الطعام الصحى يحسن من عملية الأيض نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف ومن ثم تحويل تلك الأطعمة إلى طاقة تمد الجسم بالحيوية والنشاط.

3- يقي الجسم من الخمول والتعرض إلى الكثير من المشاكل الصحية.

4- نظرا لاحتواء الأطعمة على مضادات الأكسدة لذا فهي فعالة في التخلص والحد من انتشار الأورام السرطانية.

5- كما يساهم في تخليص الجسم من الأكتئاب وبعض المشاكل التي من الممكن أن تؤثر على نفسية الإنسان.

6- الطعام الصحي يساهم في تحسين البشرة والعمل على زيادة نضارة البشرة.

7- يساهم في المحافظة على صحة الجلد.

8- يحسن من نسبة السكر في الدم ومن ثم الوقاية من التعرض إلى الأمراض المزمنة والتي من بينها السكر.

هل تعلم عن الغذاء الصحي للجسم البشري

يوجد العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الكثير من الناس عن الغذاء الصحي والتي من بينها ما يلي.

1- أن كلمة الغذاء الصحى تتضمن كافة أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات وهو الطريق الوحيد للمحافظة على الجسم.

2- كما يعد الشاي من المشروبات الهامة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفلورايد المهمة بالنسبة للأسنان.

3- يعد زيت النعناع من الزيوت الطبيعية الفعالة في التخلص من الكثير من المشاكل التي قد يعاني منها الجهاز الهضمي.

4- أن تناول كميات كبيرة من الملح من الأشياء التي ترفع من معدل ضغط الدم في الجسم وهو من الأشياء التي تؤثر سلبا على صح العظام.

5- يحتوي اللوز على العديد من العناصر والألياف الهامة للجسم والمحافظة على الجسم من الكثير من الأمراض.

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6- تعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف من الأشياء الهامة بالنسبة للمعدة وحركة الأمعاء.

7- إن حبوب زيت السمك من الحبوب التي تساهم في التخلص من التهابات المفاصل حيث تحتوي تلك الحبوب على مضادات للالتهاب.

8- إن الترمس من الأشياء التي تزيل الحموضة من المعدة وقد لجأ قدماء المصريين إلى استخدام الترمس المطحون مع عسل النحل للتخلص من مشكلة الحموضة.

9- إن تناول فلفلة حمراء واحدة على مدار اليوم من الأشياء التي تمد الجسم بفيتامين ج الهام الذي يحتاجه الجسم على مدار اليوم.

10- الغذاء الصحي هو ذلك الغذاء الذي يحتوي على البروتينات والماء والعناصر والفيتامينات الهام بالنسبة للجسم في اليوم.

11- تعد المشروبات الغازية من الأشياء الضارة بالنسبة للجسم.

12- كما أن تناول المزيد من الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح وكذلك التي تحتوي على التوابل والوجبات السريعة من الأشياء التي تؤدي إلى اضطرابات في المعدة فضلا عن زيادة الوزن بشكل مبالغ به.

إرشادات لتناول الوجبات الصحية

1- تناول كميات مناسبة من الكربوهيدرات على مدار اليوم من شأنها حصول الجسم على الطاقة المناسبة للقيام بالمهام اليومية.

2- تاول المزيد من الألياف الكاملة والتي من بينها الأرز البني والشوفان وغيرها من الأنواع المفيدة للجسم.

3- من الأفضل عدم تناول الأطعمة المقلية ولابد من طهيها على البخار أو سلقها فهي من الأشياء المفيدة.

4- عدم اللجوء إلى الزبدة الحيوانية في طهر الطعام ومن الأفضل استخدام الزبدة النباتية فهي أخف من حيث عدد السعرات الحرارية.

5- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

6- تجنب تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

7- من الأفضل أن يتم استخدام الأعشاب المفيدة في الطهي بديلا عن الملح.

8- عدم تناول السكريات والحلويات بكثرة فهي تعمل على زيادة الوزن وتعرض الجسم إلى الكثير من الأمراض.

9- تناول البروتينات بكافة أنواعها الحيوانية أو النباتية حتى يتمكن الجسم من الحصول على كافة العناصر الهامة للجسم.

10- كما أنه يوجد أهمية بالغة في تناول كميات من الفواكه على مدار اليوم ومن الأفضل تناول تلك الفواكه بين الوجبات الرئيسية عملا على المحافظة على الوزن وتجنب العديد من المشاكل.