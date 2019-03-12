خطوات إعداد الدونات بالكاري على الطريقة اليابانية

يعشق الكبار والصغار الدونات، ومن أهم ما يجعلها محببة لدى الجميع، أنها قابلة للتنوع والتشكل في أكثر من طعمٍ ومذاق، لتجمع في ذلك جميع الأذواق. وترغب كل أم للتجديد في عمل الدونات، لذلك سنطرح لكِ وصفة يابانية رائعة من قلب العاصمة طوكيو لإعداد دونات لذيذة مغمورة في الكاري. وينصح بتحضير الكاري قبل الوقت الذي ستحتاجه بيوم حتى تتمكني من الاستمتاع به. أقرأ أيضاً :

مكونات الكاري: * 15 غرام زبدة * ½ بصلة صغيرة مقطعة مكعبات * 10 غرام دقيق عادي * 10 غرام من مسحوق الكاري * 1 ملعقة صغيرة من بهارات غارام ماسالا * 120 مل زيت نباتي * ½ جزر مقشرة ومقطعة مكعبات * 80 غرام قرنبيط مقطعة إلى قطع صغيرة * 20 غرام من البازلاء * 1 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا * 1 ملعقة صغيرة كاتشب * صلصة الفلفل الحار حسب الرغبة (اختياري) مقادير العجينة: * 5 غرام خميرة فورية * 60 مل حليب فاتر * 2 بيض كبير مضروب * 250 غرام دقيق خبز أبيض * 50 غرام دقيق عادي * 3 غرام ملح * 15 غرام من السكر الناعم * 80 جرام زبدة مقطعة إلى قطع صغيرة الطريقة والتقديم: لصنع الكاري، تذوب الزبدة في قدر صغير، يضاف البصل ويقلى لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، قلب الدقيق ومسحوق الكاري وغارما ماسالا، ثم اطبخ الصلصة لمدة بضع دقائق مع التحريك باستمرار، ودعها تغلي، ثم أضف الجزرة والقرنبيط والبازلاء واطبخيه حتى يصبح طريا مع التحريك بشكل متكرر لضمان عدم احتراق الصلصة، قلب صلصة الصويا وصلصة الفلفل الحار، ومن ثم ارفعه من على النار واتركه يبرد. لعمل العجينة، قم بخلط الخميرة والحليب معا حتى تذوب الخميرة، ثم حرك الخليط في البيض، ضع الدقيق والملح والسكر في وعاء الخلط (استخدم خلاطا كهربائيا مع خطاف العجين، إذا كان لديك واحدة) واخلطه برفق، ثم أضف المكونات السائلة، اخلط باليد أو على سرعة منخفضة لمدة دقيقتين، ثم حول السرعة إلى متوسطة واخلطها لمدة 7 دقائق أخرى، أو دلكها على سطح مطحون لمدة 15 دقيقة، أضف الزبدة ودلك أو اخلطيها لمدة 5 دقائق إضافية حتى لا تبقى قطع من الزبدة والعجين ناعم جدا. تُلف العجينة وتُبرد لمدة ساعتين على الأقل. قسم العجينة إلى 8 قطع متساوية ثم لفها إلى كرات، قم بلف الكرات إلى الخارج بحوالي 10 سم تقريبا، ثم قم بشطف الحواف قليلا، ضع ملعقة كبيرة من الكاري في وسط كل قطعة، ثم اقلبها واضغط على الحواف معا بإحكام لإحكام إغلاقها في الكاري، قم بتجعيد الحواف المختومة لكل دونات باستخدام حركة قابلة للطي مثل صنع الفطيرة، ثم اقلب الكعك على صينية مملوءة بالزيت، وأغلق الجانب لأسفل، ضعها في الثلاجة لتبرد لمدة ساعة. قم بتسخين الزيت إلى 160 درجة مئوية ثم ضع الدونات بعناية في الزيت، 2 أو 3 في وقت واحد، وبعد بضع ثوان، اقلب الدونات حتى يصبح اللون ذهبي ووتتضخم وتصبح مجوفة، تقلى لمدة 8 دقائق، وتترك لتبرد قليلا قبل التقديم.

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