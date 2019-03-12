روبوت يوقِظ مريضًا في مستشفى أميركي لإبلاغه باقتراب وفاته

أيقظ روبوت في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأميركية، مريضًا مُسنًا في قسم العناية المركزة، من النوم، ليبلغه أن أيامه معدودة وأنه سيفارق الحياة قريبًا بسبب مرض رئة فتاك. ودافعت إدارة المستشفى عن هذا الأسلوب المثير للجدل، مشيرة إلى أن طبيبًا سبق أن زار المريض في صباح ذلك اليوم. وفارق الرجل الحياة بعد يومين من بقائه في المستشفى.

ودخل الروبوت في مركز Kaiser الطبي في سان فرانسيسكو قسم العناية المركزة في ساعة متأخرة وفيه شاشة أبلغ من خلالها المريض البالغ من العمر 97 عامًا المدعو إرنيستو كوينتانا بالتشخيص المتشائم.

وأعربت عائلة العجوز المريض عن صدمتها واحتجاجها على هذا الأسلوب، مشددة على أن هذه الوسيلة كانت مقبولة لو كانت الأنباء جيدة، لكن حين يدور الحديث عن الوفاة القريب فيجب أن يأتي هذا الخبر الصادم على لسان إنسان لا روبوت.

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