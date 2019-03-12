شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تربيهم صح.. 5 عادات خاطئة توقف عن فعلها مع أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر كل الأطفال إلى الآباء والأمهات عى أنهم قدوة ينبغى عليهم تقليدها فى كل شئ، لذا يجب أن ينتبه الوالدين لهذا الأمر، وهناك عادات خاطئة يجب أن تتوقف عن فعلها مع أطفالك لتربيتهم تربية صحيحة، بحسب موقع "Parenting".

5 عادات خاطئة توقف عن فعلها مع أطفالك

التدخين

التدخين

يعتبر التدخين واحدة من أسوأ العادات التي يجب أن يقوم بها أحد الوالدين، ولا تقتصر هذه العادة على إخبار أطفالنا أن التدخين شئ جيد بل أيضاَ يضر بصحتهم، حيث يمكن أن يؤدي التدخين السلبي إلى أنواع عديدة من السرطانات لدى الأطفال والبالغين، ولكن للأطفال الأمر أسوأ لأن رئتيه لم تنمو بشكل كامل بعد وبالتالى فهي أضعف وأكثر عرضة للأمراض التي يمكن أن يسببها التدخين.

مشاهدة التلفزيون أو الهاتف فى يديك باستمرار

قبل أن تقوم بالتقليل من وقت التلفزيون للأطفال، يجب أن تقلل أنت أيضاً من هذا الوقت، فعندما يرواك مفتونًا بالتلفزيون لساعات طويلة من الزمن، هذا يمكن أن يؤدي ليكون الطفل مدمن له وللتكنولوجيا، وكذلك الأمر بالنسبة للموبايل أو الهاتف المحمول، ويؤدى إدمان الطفل للتكنولوجيا إلى التدهور العقلى والمعرفى وقلة نسبة ذكاء الطفل.



الصراخ

الصراخ أو التوبيخ

الصراخ فى وجه طفلك أكثر ضرراً من فائدته، لأن الأطفال حساسون ولا يستجيبون بشكل جيد للصراخ، لذا من الأفضل التحدث مع طفلك وشرح الخطأ الذى قام به بدون صراخ، لأن الصراخ يؤدى إلى آثار نفسية منها القلق والاكتئاب كما أنه يسبب فجوة فى الثقة بينك وبين طفلك.

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المقارنة

يعتبر المتخصصون في تنمية الطفولة المبكرة أن المقارنة بين الأطفال من أسوأ العادات التى يقوم بها الآباء، لذا يجب التوقف عن فعله أو عدم محاولة القيام به هو مقارنة أطفالك بالأطفال الآخرين، هذا يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية منها: قلة احترام الذات وفقدان الثقة بالنفس.



الضرب

الضرب

يجب إيقاف العنف الجسدي من أي نوع على الفور - وهذا النوع من العنف يمكن أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لعقلية طفلك، حيث يؤدى إلى العديد من الاضطرابات النفسية.

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