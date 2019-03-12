شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف تربط الأوتار العضلات وعظام الجسم ببعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك حوالي 4000 من الأوتار في الجسم، والوتر عصبة قوية ومرنة من الأنسجة الليفية، وهى البنية الموجودة فى الجسم والتي تربط العضلة بالعظم، يخلق الجسم أليافًا مغلفة بشكل جيد جدًا من الكولاجين في صفائف متوازية مرنة لكنها قوية جدًا.

قوة الأوتار مهمة وفقا لتقرير موقع " verywellhealth "، حيث إن هذه الهياكل "الوتر" مطلوبة لمقاومة قوى الأحمال الثقيلة.

عضلات الهيكل العظمي في الجسم مسئولة عن تحريك المفاصل، وبالتالي تمكنك من المشى والقفز والرفع والتحريك بعدة طرق، عندما تتقلص العضلات ، فإنها تسحب العظام لتسبب هذه الحركة، ويسمى الهيكل الذي ينقل قوة تقلص العضلات إلى العظم بالأوتار.



الأوتار التى تربط الجسم

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التهاب الأوتار

الأوتار النوعية عرضة للإصابة بالاتهاب، وهي مشكلة يصبح فيها الوتر ملتهباً، مما يسبب الألم عند تحريك العضلات أو العظام، يمكن أن يتطور التهاب الأوتار كإصابات مفرطة ناتجة عن الحركة المتكررة، أو بسبب الإجهاد أو الإصابة في العضلات أو المفاصل.

يحدث التهاب الأوتار غالبًا بسبب نشاط العمل أو ممارسة الرياضة، ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأوتار، يمكن أن يتطور التهاب الأوتار بسبب نقص في إمداد الدم للأوتار، تشمل أعراض التهاب الأوتار الألم والورم الخفيف، يمكن أن يساعد إيقاف أى أنشطة بضعة أيام تخفيف الألم .