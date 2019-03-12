انت الان تتابع موضوع علاج حرقان المعدة جابر القحطاني والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حرقة في المعدة هو شعور مؤلم وحرق في صدرك أو الحلق، يحدث ذلك عندما يعود حمض المعدة إلى المريء ، وهو أنبوب ينقل الطعام من فمك إلى معدتك، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد يكون لديك ارتجاع المريء، والحمل وبعض الأطعمة والمشروبات وبعض الأدوية يمكن أن تسبب حرقة في المعدة، وعلاج حرقة المعدة أمر مهم لأنه مع مرور الوقت يمكن أن يتسبب الارتجاع في تلف المريء، والأدوية التي تباع بدون وصفة طبية قد تساعد في علاج الحرقة، وإذا استمرت حرقة المعدة ، فقد تحتاج إلى أدوية أو جراحة طبية، وإذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل ألم الصدر ، فقد تكون نوبة قلبية، لذا يجب الحصول على مساعدة على الفور.

القحطاني وعلاج الحرقة

1- الأناناس

حيث أنه صديق للمعدة؛ ويسهل عملية الهضم، ويطرد الغازات ويحافظ على تنظيم عملية توزيع فائدة الطعام على الخلايا

2- القرنفل

القرنفل يساعد في التخفيف من الحموضة، فيمكن تناول كوب منه بعد غليه مع الماء وتصفيته .

3- البابونج

أثبتت الدراسات أن أزهار البابونج لها قدرة على ترخية عضلات المعدة، قومي بغلي البابونج في الماء ثم قومي بتصفيته وتناوله يوميًا .

ما هي الحموضة

الحموضة المعوية هي ألم حارق في صدرك ، خلف عظمة الصدر مباشرة، وغالبًا ما يكون الألم أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء، والحرقة عرضية شائعة وليس سببا للقلق، ويمكن لمعظم الناس إدارة الانزعاج من حرقة المعدة من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية دون وصفة طبية، وقد تكون حرقة المعدة الأكثر شيوعًا أو تتداخل مع روتينك اليومي من أعراض حالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية .

أعراض حرقة المعدة

1- ألم حارق في الصدر يحدث عادة بعد الأكل وقد يحدث في الليل

2- ألم يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء

3- الطعم المر أو الحمضي في الفم

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اطلب المساعدة الفورية إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر أو ضغط ، خاصةً إذا اقترن بأعراض وأعراض أخرى مثل ألم في الذراع أو الفك أو صعوبة في التنفس، وقد يكون ألم الصدر أحد أعراض الأزمة القلبية، وحدد موعدًا مع طبيبك إذا:

1- الحموضة المعوية تحدث أكثر من مرتين في الأسبوع

2- تستمر الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية دون وصفة طبية

3- لديك صعوبة في البلع

4- لديك غثيان مستمر أو قيء

5- لديك فقدان الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة تناول الطعام

كيف يحدث ارتجاع المريء

يحدث حرقة المعدة عندما يعود حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى المعدة (المريء)، وعادة عندما تبتلع ، تسترخي مجموعة من العضلات حول قاع المريء (العضلة العاصرة للمريء السفلية) للسماح بتدفق الطعام والسائل إلى معدتك، ثم تشد العضلات مرة أخرى، وإذا استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلى بشكل غير طبيعي أو تضعف ، يمكن أن يتدفق حمض المعدة إلى المريء (ارتداد الحمض) ويسبب حرقة، وقد تكون النسخة الاحتياطية للحامض أسوأ عندما تنحني أو تستلقي .

عوامل الخطر لحرقة المعدة

بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب حرقة في بعض الناس ، بما في ذلك:

1- طعام حار

2- البصل

3- منتجات الحمضيات

4- منتجات الطماطم ، مثل الكاتشب

5- الأطعمة الدهنية أو المقلية

6- النعناع

7- الشوكولاتة

8- الكحول ، المشروبات الغازية ، القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين

9- وجبات كبيرة

10- إن زيادة الوزن أو الحمل قد تزيد من خطر تعرضك للحرقة.

مضاعفات حرقة المعدة

الحموضة المعوية التي تحدث بشكل متكرر وتتداخل مع روتينك تؤدي لمرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، وقد يتطلب علاج ارتجاع المريء وصفة طبية ، وأحياناً الجراحة أو غيرها من الإجراءات، قد يؤدي ارتجاع المريء إلى إلحاق ضرر جسيم بالمريء أو يؤدي إلى تغيرات سرطانية في المريء تسمى المريء باريت .