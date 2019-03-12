اهمية فيتامين ب1 للاطفال ” vitamin b1 “

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الثيامين هو واحد من الفيتامينات المعقدة ب ويعرف باسم فيتامين ب 1، إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري للنمو الطبيعي والحفاظ على الصحة لأنه يعمل بمثابة أنزيم في استقلاب الطاقة وفي استقلاب الكربوهيدرات والأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة، ويساعد فيتامين ب 1 في تصنيع حمض الهيدروكلوريك للهضم وهو مفيد في حالات سوء الامتصاص .

فوائد فيتامين ب1

1- يؤثر إيجابيا على المزاج والنمو العقلي لدي الأطفال .

2- ضروري لوظيفة الجهاز الهضمي .

3- يعزز النوم المريح للاطفال والرضع .

4- يساعد على التركيز والتعلم سريعا .

5- يساعد فيتامين ب 1 الجسم أيضا في إنتاج الحمض النووي الريبي الوراثي والحمض النووي الريبي، ويلعب دورا مهما في تخليق الناقل العصبي، إنه أمر حيوي للحفاظ على القلب والجهاز العصبي ولتكوين وصيانة خلايا الدم الحمراء .

الثيامين أو فيتامين ب1

المعروف باسم “فيتامين الروح المعنوية” بسبب علاقته بنظام عصبي صحي وتأثيره المفيد على الحالة المزاجية، ومن المعروف أيضا أن فيتامين ب 1 يساعد في تحسين القدرة على التعلم، ولابد من النمو الطبيعي المستمر، وقد تم العثور على الثيامين بشكل طبيعي في كل من المصادر الحيوانية والنباتية، ومع ذلك فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة تستدعي زيادة الحاجة إلى فيتامين ب 1، وتحتوي الحبوب الكاملة بشكل طبيعي على الثيامين كعنصر في جرثومة ونخالة القمح أو قشر الأرز .

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب1

هناك تركيزات عالية من فيتامين ب1 في الطبقات الخارجية من الحبوب، وكذلك في الخميرة ولحم البقر والمكسرات والحبوب الكاملة والبقول، وتشمل الفواكه والخضروات التي تحتوي عليها القرنبيط والكبد والبرتقال والبيض والبطاطس والهليون واللفت، وتشمل المصادر الأخرى الخميرة والدبس الأسود، وقد يتم إثراء حبوب الإفطار والمنتجات المصنوعة من الطحين الأبيض أو الأرز الأبيض بفيتامين ب1، وفي الولايات المتحدة يستهلك الناس حوالي نصف كمية فيتامين ب 1 في الأطعمة التي تحتوي على الثيامين بشكل طبيعي، في حين يأتي الباقي من الأطعمة المحصنة بالفيتامين، وأن تسخين الأطعمة وطهيها ومعالجتها وغليها بالماء وتدمير الثيامين، وبما أن فيتامين ب 1 قابل للذوبان في الماء فإنه يذوب في ماء الطهي، وسيحتوي الأرز الأبيض غير المخصب على عشر الثيامين فقط المتاح في الأرز البني .

ويلاحظ مكتب المعاهد الوطنية للصحة (NIH) للمكملات الغذائية (ODS) أن وجبة واحدة من حبوب الإفطار المدعمة توفر 1.5 ملليغرام (ملغ) من فيتامين ب1، أي أكثر من 100 في المائة من الكمية الموصى بها يوميا، وتحتوي شريحة واحدة من خبز القمح الكامل على 0.1 ملغ أو 7 في المائة من الاحتياجات اليومية، ولا يحتوي الجبن والدجاج والتفاح على الفيتامين ب1، ويحتاج الإنسان إلى إمدادات مستمرة من فيتامين ب1 لأنه لا يتم تخزينه في الجسم، ويجب أن يكون جزءا من النظام الغذائي اليومي .

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استخدام فيتامين ب1

يساعد فيتامين ب1 أو الثيامين على منع المضاعفات في الجهاز العصبي والدماغ والعضلات والقلب والمعدة والأمعاء، وتشارك أيضا في تدفق الشوارد داخل وخارج خلايا العضلات والأعصاب، ويساعد على منع أمراض مثل البري بري، والتي تنطوي على اضطرابات في القلب والأعصاب والجهاز الهضمي، ويستخدم فيتامين ب1 في الطب، والمرضى الذين قد يتلقون الثيامين لعلاج مستويات منخفضة من فيتامين ب1 تشمل المصابين بالتهاب الأعصاب المحيطية، وهو التهاب الأعصاب خارج الدماغ أو البلاجرا، والأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي والإسهال المستمر وضعف الشهية قد يحصلون أيضا على فيتامين ب1، وأولئك الذين هم في غيبوبة قد تعطى حقن الفيتامين، ويستخدم بعض الرياضيين الثيامين للمساعدة في تحسين أدائهم، إنها ليست مادة محظورة على الرياضيين في الولايات المتحدة، وتشمل الحالات الأخرى التي قد تساعد فيها مكملات فيتامين ب1 ما يلي :

1- الإيدز .

2- القروح .

3- إعتام عدسة العين .

4- الجلوكوما ومشاكل الرؤية الأخرى .

5- متلازمة المخيخ ، وهو نوع من تلف الدماغ .

6- سرطان عنق الرحم .

7- ارتفاع السكري .

8- ضغط عصبى .

9- مرض القلب .

10- مرض الكلى في مرضى السكري من النوع 2 .

11- دوار الحركة .

12- ضعف الجهاز المناعي .

أعراض نقص فيتامين ب1

1- يؤدي نقص فيتامين ب1 عادة إلى البري بري، وهي حالة تتميز بمشاكل الأعصاب الطرفية وإهدارها .

2- فقدان الوزن وفقدان الشهية يمكن أن تتطور .

3- قد تكون هناك مشاكل عقلية، بما في ذلك الارتباك وفقدان الذاكرة على المدى القصير .

4- قد تصبح العضلات ضعيفة، ويمكن أن تحدث أعراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال تضخم القلب .

نقص فيتامين ب1

الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسرطان و “غثيان الصباح” أثناء الحمل ، وجراحة السمنة ، وغسيل الكلى معرضون لخطر نقص فيتامين ب1، وقد يعاني الأشخاص الذين يشربون الكحول بانتظام إلى فائض من نقص فيتامين ب1 حيث قد لا يمتصون الثيامين من طعامهم، ومتلازمة فيرنيك كورساكوف هي اضطراب يصيب الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول المزمن، كما إنه مرتبط بنقص فيتامين ب1، وقد يكون قاتلا إذا لم يعالج، وقد يتلقى الأشخاص المصابون بمتلازمة كورساكوف وأولئك الذين ينسحبون من الكحول حقن فيتامين ب1 لمساعدتهم على الشفاء، والأمراض الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن تقلل من امتصاص المواد الغذائية وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص فيتامين ب1 .

وظيفة فيتامينات ب

جميع فيتامينات ب قابلة للذوبان في الماء فهي تساعد على تحويل الكربوهيدرات والدهون والبروتين إلى طاقة أو جلوكوز، وفيتامينات ب ضرورية للحفاظ على صحة الكبد والبشرة والشعر والعينين، كما أنها تلعب دورا في الجهاز العصبي، وهي ضرورية لوظائف الدماغ الجيدة، وتسمى أحيانا فيتامينات “ب” بالفيتامينات المضادة للإجهاد ، لأنها تعزز الجهاز المناعي للجسم في أوقات الشدة .