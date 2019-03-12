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البشام هو نبات يعتبر من فصيلة البيلسان، وتكون ساقه عمودية ومنتصبة وارتفاعها من مترين لخمسة امتار، واوراق البشام مسننة، وهو يعد من النباتات المعمرة، وهو يتميز بجمال منظره وازهاره تكون وردية او صفراء او بيضاء، تفوح رائحة اللوز المر، وبذوره ثلاثية البذور كروية صغيرة سوداء.

اسماء نبات البشام

حيث ان هذا النبات له عدة اسماء وهي، بلسان، بلسم مكة، بشام اليمن، بلسم اسرائيل، خشبها او عودها، المنشم، ثمر البلسان، حب البلسان، ابو شام، وذكرت هذه في معجم اسماء البنات. اما في معجم ازهار لبنان البرية فيكون اسمه، الخمان الكبير والخابور ودمدمون والبلسان الاسود.

اما يطلق عليه علميا اسم Sambucus nigra.

معلومات عن شجرة البشام

هي عبارة عن شجرة كبيرة واوراقها تسقط في فصل الشتاء، ويكون لها عروق مقوسة، ولحاءها لونه رمادي او بني مضلع ويكون بعمق، ولون اللب والعروق ابيض.

اوراقها متقابلة مركبة وان كلب خمس ورقات او سبع وريقات بيضوية رمحيه واطرافها مسننة، وازهارها بيضاء اللون صغيرة، وهي عطرة، وتكون هذه الازهار متجمعة في قمم الاغصان وتكون على شكل مظلة.

ثمارها على شكل عنبات كروية صغيرة سوداء وتكون لامعة وتكون مصفوفة على فروعها الحمراء وان جميع الاطفال يحبونها كثيرا.

وان ما يتم استعماله من هذا النبات هو الثمار والاوراق والازهار.

موطنه الاصلي اوروبا وانه يزدهر وينمو في الغابات وكذلك الاراضي البور، اما الان فهو اصبح يوجد في البلدان المعتدلة وفي الغالب يزرع حيث ينبت من الفسائل.

ان اوراقه تحتوي على جلوكوزيدات سيا نوجينية، والازهار تحتوي على فلافوثيدات، ومخن اهم المركبات فيها هوز مركب الروتين وحمض الفيثوليك وتربينات ثلاثية، وكذلك زيوت طيارة، وسيترولات، وحمص العفص، والثمار تحتوي على فلافونيدات وانتوسييانينات وفيتامين الف وجيم.

كما ان شجرة البشام منتشرة في جنوب المملكة، وجبال مكة والمدينة وكذلك سلسلة جبال السروات، كذلك توجد هذه الشجرة في اثيوبيا والسودان وان جميع اجزاء نبات البشام يتم استخدامها.

فوائد البشام في الطب القديم

ـ انه عرف بانه خزانة الادوية الطبيعية، وعرفت نبتته على انها طبية، وكذلك تجميلية، وذلك لنها مميزة ومشهورة بجمالها، وان جميع اجزائها استخدمت في وقت من الاوقات، فكان الفراعنة يقومون بشرب مغلى الازهار والقشور، وكذلك الاوراق لكي يتم العلاج من الحمى كما تم استعمالها ككمدات لتسكين الالام والاوجاع، واستخدمت على هيئة قطرة للعين وذلك للحماية وعلاج الاصابة بالمياه البيضاء وان تحسن الابصار وتقوي حدته.

كما انه كان يستخدم في علاج الصداع والصمم، والسبل والحكة والم الاسنان والحلق، وكذلك ضيق التنفس والربو، والسعال، وكذلك الانتصاب، وضعف الرئة والكبد والطحال، وايضا احتراق البول وعسره وسلسه، والنقرس، فهو علاج لكل الامراض سواء اذا تم دهنه او شرب مع غيره.

كما ان ابو بكر الرازي قال عنه ” ينفع من احتباس البول وذلك عن طريق حقن الاحليل بزيت البيلسان لإدرار البول “.

وقال ابن سينا ” البيلسان شجرة مصرية لجلو الغشاوة دهانا، اما عوده وحبه ينفعان من الربو وضيق التنفس ووجع الرئة، ينفع حبه من ذات الرئة الباردة، وينفع الهضم وينقي المعدة ويقوي الكبد ويدر البول وينفع المفصل ويقاوم السموم “.

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وقال ابن البيطار ” البيلسان نافع للأحشاء المريضة وعرق النسا والرئة وضيق التنفس وضيق الهضم “.

فوائد البشام في الطب الحديث

1ـ يساعد على تخفيف الالتهابات كما انه يستخدم للزكام والسعال ، واذا تم غليه يكون مرخي للجسم وخافض للحمى كما ان ازهاره تعمل على تقوية البطانات المخاطية للأنف والحلق، وتعمل على انها تقاوم العدوي البكتيرية، فيقوموا بوصف الازهار لنزلات وعدوى الاذن.

2ـ كما انه يتم استعمال الاوراق والقشور لعلاج السعال والحمى وتعفن الامعاء وذلك بان نقوم بوضع معلقة من اوراق النبات والقشور ونقوم بإضافتها لكوب ماء مغلي ونقوم بتركها لعشر دقائق، ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته ويشرب ثلاث مرات في اليوم.

3ـ انه يقوم بعلاج عسر البول، وكذلك مطهر للأمعاء ويعمل على افراز العرق.

4ـ كما انه مفيد لعلاج قروح الجلد والتهابات البشرة، ويستخدم زيته دهان للتدليك الموضعي على الاماكن الملتهبة.

5ـ تستخدم سيقانه كمطهر للجروح.

6ـ انه يتم استخدامه لتخفيف الاضطرابات العصبية كالأرق والصداع النصفي، كما انه مفيد في تخفيف الوزن.

7ـ انه يساعد في زيادة القدرة الجنسية للرجال.

8ـ انه يعزز الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء.

9ـ كما انه يعالج الضعف الجنسي والانتصاب.

10ـانه يعالج الروماتيزم المزمن وما ينتج عنه من آلام التي تسببها خلل او ضغط الاعصاب.

11ـ انه يعاج التهاب اللوزتين.

12ـ انه يستخدم لعلاج التهاب قواعد الاظافر، وكذلك كدهان لعلاج آلام مفاصل الاصابع الذي يكون نتيجة للنقرس.

13ـ انه يساعد على تفتيت الحصى باستعماله كشراب مع شراب الشعير او البقدونس المغلي.

14ـ ان من اهم مكونات البشام جوارش جالينوس وهو عبارة عن مركب اشتهر في الطب اليوناني ويكون استخدامه لتقوية المعدة والكبد والهضم.

15ـ انه يتم استخدامه في المملكة العربية السعودية في السواك لان طعمه حلو ومميز ورائحته زكية.