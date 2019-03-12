انت الان تتابع موضوع اسباب مرارة الفم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد اللسان هو المسئول عن تذوق جميع ما يتناوله الإنسان، فمن المعروف أن التذوق يعني التمييز بين نكهة جميع الأطعمة حيث يتم التمييز بين الأطعمة الحامضية والأطعمة ذات المذاق الحلو والمالح، فيعمل اللسان عن طريق أجهزة الإستشعار التي توجد به على التمييز بين جميع الأطعمة المختلفة، وعقب ذلك تقوم هذه الإجهزة بإرسال المعلومات للمخ لكي يقوم بالتفريق بين نكهات الأطعمة، وفي معظم الأحيان يشعر بعض الأشخاص بمرارة شديدة بالفم، ولعل ذلك يرجع لوجود الكثير من الخلايا التي تميز الطعم المر باللسان، وسوف نتعرف بالتفصيل على اسباب مرارة الفم من خلال هذا المقال.

أعراض الإصابة بمرارة الفم

عادة ما يصاحب مرارة الفم هذه الأعراض التالية والتي تتمثل أهمها في:

1- خروج روائح كريهة من الفم.

2- الإصابة بمشكلة نزيف اللثة بسبب اصابتها بإلتهاب شديد.

3- تغييرات شديدة بالوجه وذلك بسبب إصابة العصب الوجهي بخلل وإضطرابات كثيرة.

4- الإحساس المستمر بجفاف بالفم، وعدم زواله حتى مع شرب كمية كبيرة من المياه.

5- زيادة إفراز اللعاب عن المعدل الطبيعي لها.

6- عدم الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام أو الشراب.

7- ضعف القدرة على تمييز الروائح، بالإضافة لحدوث مشاكل كثيرة بالتنفس ويرجع ذلك لحدوث انسداد شديد بمنطقة الأنف.

8- التهاب شديد باللوزتين، مع حدوث تضخم كبير بحجمها.

9- الرغبة بالقيء بشكل مستمر.

اسباب مرارة الفم

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي لزيادة الشعور بمرارة الفم ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

1- مشاكل الأسنان الكثيرة والتي تتمثل أهمها في مشكلة التهاب اللثة وتسوس الأسنان، وربما ترجع في بعض الأوقات لإهمال تنظيف الأسنان وتراكم كمية كبيرة من البكتيريا عليها.

2- حدوث ارتجاع معوي، والذي يعني تحول جزء من عصارة المعدة لمنطقة المريء والبلعوم، وبالتالي يؤدي ذلك لشعور الشخص المريض به بالمرارة المستمرة بالفم وخاصة عند تناول الطعام، ولعل السبب الرئيسي وراء الإصابة بهذا المرض هو تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالبهارات والتي تحتوي أيضًا على مقدار كبير من الدهون، ويحدث الإصابة به أيضًا لتناول الأطعمة في مواعيد خاطئة وقد يصاحب الشعور بمرارة الفم حرقان شديد بالمعدة ورائحة كريهة بالفم، كما يترتب عليه أيضًا الشعور بصداع وغثيان شديد.

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3- يحدث في بعض الأوقات لتناول كل من الجوز والصنوبر عقب مرور فترة طويلة عليهما.

4- تؤدي بعض الأدوية وخاصة أدوية الإكتئاب والفيتامينات التي تتناولها المرأة الحامل قبل الولادة للشعور المستمر بمرارة الفم، كما أن المضادات الحيوية تؤدي لذلك أيضًا.

5- إضطرابات وخلل شديد بالهرمونات فعلى سبيل المثال في حالة حدوث تغيير بنسبة الإستروجين بالجسم كحدوث إرتفاع شديد به أو إنخفاض، ويكون ذلك عادة في كل من فترة الحمل أو أوقات الدورة الشهرية.

6- التعرض لخطر التسمم بالكثير من المعادن المختلفة كالرصاص والزئبق والنحاس.

7- مشكلة الإصابة بالأمراض الكثيرة مثل مرض السكري وأمراض السرطان المختلفة وأمراض الكبد واليرقان.

8- قد ترجع هذه المشكلة في بعض الأوقات لنقص فيتامين ب 12، مع الإفراط في التدخين بشكل كبير.

كيفية علاج مرارة الفم

يتوقف علاج مشكلة مرارة الفم على تحديد السبب الأساسي وراء حدوث هذه المرارة، وذلك بغرض تحديد طريقة العلاج الجيدة لها، وسوف نقدم إليكم بعض النصائح للتخلص من مشكلة مرارة الفم ومن أهم هذه النصائح مايلي:

1- ضرورة المحافظة على تنظيف الأسنان بصورة مستمرة وبشكل يومي بالفرشاة والمعجون، كما يجب أيضًا أن يتم استعمال غسول للفم كنوع من أنواع التخلص من مرارة الفم، ومن الممكن أن يتم استخدام خليط صودا الخبز مع الملح ووضعه على الفرشاة.

2- ضرورة أن يتم الإكثار من تناول عصير البرتقال والليمون بصورة يومية، وذلك لأن هذه العصائر تعمل على زيادة اللعاب بالفم، وتساعد أيضًا على التخلص من مرارة الفم.

3- الحرص على مضغ القرفة والقرنفل أكثر من مرة باليوم الواحد للحصول على نتائج سريعة في الشفاء من هذه المشكلة.

4- تناول الأطعمة بطريقة معتدلة، كما يجب أن يتم تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على بهارات كثيرة، حيث يفضل أن يتم تقسيم الوجبات وتناول وجبات صغيرة وبصورة متكررة.

5- الإكثار من تناول الماء وذلك لأنه يعمل على تخلص الجسم من أي سموم توجد به، كما يساعد على التخلص من السموم التي توجد بالفم، وتمثل الماء أهمية كبيرة في التقليل من نسبة الأحماض التي توجد بالمعدة، وبالتالي فهى تقلل من الطعم المر الذي يوجد بالفم.

6- تناول النعناع وحلوى النعناع بشكل مستمر، حيث تساعد على التخلص من أي طعم سيء بالفم.

7- في حالة عدم الشعور بالتحسن عقب إتباع الخطوات السابقة فيجب أن يتم الذهاب لطبيب الأسنان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من هذه المشكلة.