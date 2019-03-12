كيف تختارين النباتات المنزلية المناسبة لصحة طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - هل فكرت عند إختيار النباتات في منزلك سواء التي تكون داخل المنزل أو في الحديقة الملحقة به، هل فكرت هل هي مناسبة لطفلك وأسرتك؟، هل سوف تمنحهم الطاقة والصحة أم أن وجودها العشوائي في البيت سوف ينعكس بالأثر السلبي عليهم؟

إذا كنت لا تعرفين أسس اختيار النباتات المنزلية، فعلم الطاقة الصيني " الفينج شوي" يقدم لك النصائح الآتية:

الصبار من النباتات التي تمتص طاقة الإنسان وليس العكس ولذلك يجب عدم تواجده في المنزل أو الحديقة أو المكاتب.

ابتعدي عن وضع النباتات الإبرية في بيتك.

ضعي نباتات طاقية محببة مثل الفيكس والزهور.

لا تضعي النباتات الصناعية في البيت.

ابحثي عن النباتات ذات الحواف اللينة والطرية.

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تخلصي من الأوراق الصفراء باستمرار.

ضعي النباتات في أواني فخارية لا،ها توحي بالحياة.

ضعي في الأواني النباتات بشكل مزدوج لتوحي بالحب والتفاهم.

أبعدي النباتات المجهولة عن بيتك حتى تعرفي نوعها.

أكثري من زراعة أحواض النعنع لأنها تعطي شعوراً بالانتعاش.

