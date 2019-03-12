ما هي كمية الحديد المتوفرة في حليب الأم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - هناك معتقدات أن الأم يجب أن تضيف الحديد لطعام طفلها الخارجي بعد عمر ستة أشهر، وهناك من تتعجل إضافته قبل ذلك العمر فتقدمه مع السيريلاك في عمر أربعة أشهر، فهل هذا التصرف يكون سليماً أم يضر بصحة الطفل؟

دراسات أميركية حديثة أثبتت أن حليب الأم لديه سره بخصوص الحديد حيث كشف الباحثون الأميركيون أن:

طحال المولود يحتوي على نسبة من مخزون الحليب.

هذه النسبة بالضبط هي ما يحتاجه الرضيع لمدة ستة أشهر.

ليس من الصحيح أن المولود يحتاج إلى الحديد قبل هذا العمر.

من الخطأ أن تضيف الأم قطرات من الحديد لطعامه أو حليبه الصناعي.

ارتفاع الحديد يسبب مشاكل صحية للمولود ولذلك فلا تتصرفي بهذا الصدد.

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لحكمة ربانية فالطفل يستهلك مخزونه حتى عمر ستة أشهر، كما أن الطفل يحصل على مخزونه لعمر السنة من حليب الأم بنسبة ضئيلة.

ليس صحيحاُ أن حليب الأم يفتقر للحديد ولكن الطفل ذاته لا يمتلك القدرة على هضمه.

الهيموجلوبين الذي يعبر عن نسبة الحديد يكون متوازنا لدى المولود.

لا تعطي الأم الحديد من حليبها في بداية الرضاعة لأنها بحاجة للحديد لتعويض الحديد بعد الولادة بسبب النزف.