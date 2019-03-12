نصائح لمنع ترهل الثديين أثناء وبعد الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مارس 2019 01:32 مساءً - هل تعانين من ترهلات الثديين أثناء الرضاعة الطبيعية وبعدها؟ هل تعلمين أن الرضاعة الطبيعية تساعد على الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة؟ يمكنك التعرف على أسباب وعلاجات ترهلات الثديين، يقدمها "الدكتور عصام البقلي" استشاري الجراحات العامة والتجميلية.

يحدث الترهل في النساء بعد الرضاعة الطبيعية بسبب الهرمونات التي تغمر جسمك عند الحمل التي تساعد ثدييك على الرضاعة، تتوسع القنوات الموجودة في ثديك لتستعد لإنتاج الحليب؛ مما يجعل الثدي يبدو أكبر من الطبيعي. عندما تبدأ المرأة الإرضاع من الثدي، يصبح الثديان أكثر كثافة، مع زيادة مستويات الحليب في الثدي، فإنه يصبح أكبر. هذا يمدد الجلد على الثديين، بمجرد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية يتقلص الثدي ولكن قد لا يكون الجلد الأقل مرونة قادراً على التعامل معها. في كثير من الأحيان، تكون مستويات الانكماش مختلفة جدًا بالنسبة للاثنين، قد يتقلص ثدي أكثر من الآخر مما يترك الثديين غير متناسقين.

وﻟﻤﻨﻊ ترهلات الثدي لا ترضعي مولودك أثناء قيامك بالنوم، تأكدي من أنك لا تميلين إلى مساعدة طفلك على الوصول إلى ثدييك، بدلاً من استخدام وسادة على حضنك لرفع طفلك إلى حلمتيك. هذا سيساعد ظهرك وسيمنع تمدد الجلد بشكل غير ضروري.

1 - ارتدي حمالات الصدر الداعمة أثناء إطعام طفلك. هذا سيمنع ترهل ثدييك.

2 - لا تأكلي الكثير من الدهون الحيوانية؛ حيث تساهم كثيراً في لون بشرتك. الكثير من الدهون من مصادر غير نباتية ليست جيدة لمرونة بشرتك. تأكد من أنك تستهلكين الدهون المتحصل عليها من مصادر نباتية مثل زيت الزيتون، الأطعمة الغنية بفيتامين B وE تعتبر كبيرة بالنسبة لمرونة بشرتك.

3 - استخدمي طريقة بديلة عند الاستحمام. تبدأ بالماء الساخن وتنتهي بالماء البارد والتبديل بين الاثنين في الوسط. سيساعد ذلك على زيادة تدفق الدم في الجسم؛ مما يساهم في تحسين مرونة الجلد.

4 - لا تفطمي طفلك عن حليب الثدي فجأة، من الأفضل أن يتم الفطام بشكل تدريجي؛ لأن فقد الدهون يحتاج إلى وقت؛ حتى لا يسبب ترهل ثدييك.

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5 - لا تحاولي أن تفقدي الوزن بسرعة بعد الحمل، فقدان الوزن السريع سيؤدي إلى فقدان بشرتك بريقها ومرونتها. سرعة بطيئة وثابتة ستساعد بشرتك على التكيف مع تغيير الوزن ومنع ترهل الثديين.

ولمنع ترهل ثدييك بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية ينصح بـ:

- ممارسة الرياضة: فهي تقوي عضلات ثدييك وتحسن المظهر العام لثدييك.

- تطبيق الكريمات: على ثدييك عند الرضاعة الطبيعية، قد لا تتمكنين من تطبيق الكريمات على ثدييك؛ حيث يمكن تناولها لطفلك. ولكن لا يزال بإمكانك القيام بذلك بعد الرضاعة الطبيعية. كريم زبدة الشيا، كريم زبدة الكاكاو وزيت الزيتون هي بعض الأشياء التي يمكنك استخدامها للحفاظ على ثدييك ناعمين ومرطّبين ومغمورين.

- التدليك بالماء البارد والساخن: هذا يشبه حمام الماء الساخن والبارد بالتناوب. ولكن الآن يمكنك استخدام منشفة لتدليكها مع درجة حرارة الماء البديلة. استخدمي الماء الساخن لزيادة الدورة الدموية، واستخدمي الماء البارد (أو مكعبات الثلج).