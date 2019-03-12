6 عادات صباحية خاطئة تتسبب في ثبات الوزن

عادات صحية صباحية تتسبب في ثبات الوزن، وتجعل من الصعب فقدانه، إليك أبرز تلك العادات:

1. لا تشربي كوبًا من الماء بعد الاستيقاظ... ضعي كوبًا من الماء على منضدة السرير قبل النوم. وفي الصباح، أول شيء بعد الاستيقاظ تناوليه، فالماء يسرع عملية الأيض الخاصة بك وجعل وجبة الإفطار أسهل بكثير، والتخلص من السموم غير الصحية في جسمك.

2. لا تسمحي لأشعة الشمس بالدخول... تساعد أشعة الشمس على إطلاق عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك بشكل صحيح وإعداد جسمك لتناول وجبة الإفطار ومعالجتها بالطريقة الصحيحة.

3. بدلاً من تناول فنجان القهوة الصباحي تناولي كوبًا من الشاي الأخضر، فهو يساعد على حرق أسرع للدهون وخفض الكوليسترول في الدم.

4. تخطي وجبة الإفطار لا يؤدي إلى فقدان الوزن، بل في المقابل يجعلك تتناولين الكثير من الأطعمة غير المفيدة، التي تسبب زيادة الوزن، في المقابل يمكنك إذا لم يكن لديك شهية لتناول وجبة الإفطار تناولُ شيء بسيط مثل وعاء من دقيق الشوفان، أو بعض الزبادي مع التوت سيكون كافيًا للبدء في اليوم.

Advertisements

شاهدي أيضا :

5. يمكنك تخطي التمرين الصباحي... إغفال ممارسة الرياضة، رغم أن ممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للاستيقاظ وزيادة عملية الأيض، كما أنها تقلل من شهيتك. عادة ما تأكلين بعد الاستيقاظ، ولكن إذا قمت بتبديل وجبة الإفطار المليئة بالسعرات الحرارية لجلسة يوجا مدتها 15 دقيقة، أو ممارسة رياضة الجري السريع، فستشعرين بميل أكثر إلى تناول وجبة فطور صحية بعد ذلك.

6. تقرئين الأخبار في الصباح.

قد يبدو الأمر بديهيًا ولكن قراءة الأخبار قد تكون ضارة ببروتين فقدان الوزن. عندما تستيقظين، تعمل خلاياك بشكل أسرع من الطبيعي لمحاولة جعل جسمك يصل إلى السرعة العادية. الإجهاد، الذي يمكن أن يرتبط غالبًا بقراءة الأخبار، سيحول الخلايا الجذعية إلى خلايا دهنية، ويجعلك تكسبين دهون الجسم. فقط حاولي الاستماع إلى بعض الموسيقى الباعثة على الاسترخاء أو قراءة كتاب عند الاستيقاظ. كلما قلت ضغوطك في الصباح، سيكون من الأسهل فقدان الوزن.