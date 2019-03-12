شكرا لقرائتكم تخلصوا من تورم الساقين بهذا "الشاي" العجيب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاني كثير من الناس خاصة النساء من تورم الساقين والقدمين، ويرجع ذلك لأسباب عديدة، من بينها ضعف الدورة الدموية، والجلوس لفترات طويلة، والإفراط في تناول اللحوم المصنعة، فضلاً عن فترة الحمل.

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون تورم الساقين أمراً طبيعياً، بعد الوقوف أو الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة أو خلال فترة الحمل على سبيل المثال، ويمكن أيضاً أن يكون مؤشراً لأمراض مثل أمراض الكلى وقصور القلب أو أمراض الكبد، لذلك من الأفضل دائما استشارة الطبيب إذا استمر هذا التورم.

وإذا كان التورم طبيعياً وليس عرضاً لمرض خطير، فإليكم الحل الطبيعي السحري الذي سيخلصكم من هذه المشكلة تماما وهو "شاي البقدونس"، حسب ما جاء في موقع " ديلي هيلث" المعني بالصحة.

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ووفق الدكتور جون آر كريستوفر، أخصائي الأعشاب الأميركي، فإنه يتعين عليك تناول 1.8 لتر يوميا من شاي البقدونس لتحقيق أفضل النتائج.

ولإعداد هذا الشاي الصحي والمفيد كل ما عليك هو تقطيع ربع كوب من أوراق البقدونس وجذوره، بعد غسلها ثم نقعها في كوب من الماء المغلي لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق، ثم تصفيتها وتحليتها بملعقة صغيرة من العسل قبل تناولها.

والبقدونس كما أثبتت العديد من الدراسات يتميز بفوائد صحية جمة، حيث يساعد في التخلص من بعض المشاكل الصحية مثل الحساسية والربو والتهابات المسالك البولية ومشاكل الجهاز الهضمي، وخفض ضغط الدم وتحسين التنفس، بالإضافة إلى تقوية العظام.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2002 في مجلة علم الطب العرقي، أن البقدونس يعمل كمدر للبول عن طريق تثبيط مضخات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم، ما يؤثر إيجاباً على عملية التناضح وزيادة تدفق البول وذلك بفضل احتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم.