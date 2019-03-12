امرأة شابّة تطعن رجلًا بسبب "التحديق بها" في المملكة المتحدة

طعنت امرأة شابة رجلا في المملكة المتحدة، وذلك لمجرد أنه حدق بها، في جريمة غريبة من حيث دوافعها، وطاردت المتهمة، كارلا كوبيرثويت، البالغة من العمر 22 عاما، الرجل حتى متجر في بولتون في مانشتسر، وهي تحمل سكينا يشبه الخنجر، وحاولت طعنه مرات عدة، في هجوم وصفه المارة بـ"المخيف" و"الشرس"، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتمكنت سيدة أخرى من نزع السكين من يدها إلا أن كوبيرثويت هاجمت رجلا آخر بعد أن حاول إيقافها أيضا، وادعت كوبيرتويث، بعد توقيفها، أنها "لم تعجبها الطريقة" التي كان الرجل ينظر بها إليها، ويعتقد بأن الرجل الأول لم يصب بأذى، بينما قال القاضي: "لا نعرف ما هو الضرر الذي تسببت به المتهمة للرجل الثاني"، وتم توقيف كارلا كوبيرثويت في منزل والدتها، وتم سجنها لمدة 16 شهرا، بعد اعترافها بارتكابها الجريمة، ولكوبرثويت سوابق مع العنف، واعترفت لاحقا أنها كانت تشرب الكحوليات بكثرة، وادعت أن الطريقة التي كان ينظر بها الرجل الأول إليها كانت "مقلقة".

ويعتقد بأنها حصلت على السكين من منزلها بالقرب من مكان الحادث، وفي سياق تخفيف الحكم عليها، قال محاميها نيكولاس روس أمام المحكمة إنه "لا توجد لديها أعذار لكنها الآن تريد أن تمنح فرص في حياتها، وهي تخجل من سلوكها"، وأضاف: "كان لديها عدد من التحديات في حياتها وبدأت في الشرب منذ سن الـ13 كطريقة للتعامل مع عدم احترام الذات".

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