أحمد المصري يؤكّد أهمية عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار

القاهرة - ندى أبو شادي
كشّف الدكتور أحمد المصري، أستاذ الجراحة العامة، واستشاري جراحة المناظير والسمنة، عن أهمية عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار، مؤكّدًا، "مرضى السمنة، أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية الخطرة، كارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وانخفاض مستوى كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL)، فضلًا عن مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب، والسكتة الدماغية".
وأوضح في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أن مصاب السمنة، مُعرض للإصابة بكافة أنواع السرطانات، مثل سرطان الرحم، وسرطان عنق الرحم، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان المبايض، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان المستقيم، وسرطان المريء، والكبد، والمرارة، والبنكرياس، والكلى، والبروستاتا.
وأشار إلى أن من مضاعفات السمنة أيضًا، الاضطرابات التنفسية كانقطاع النفس أثناء النوم، إضافة إلى التعرض للإصابة بمرض المرارة، ومرض الكبد الدهني, مُشدّدًا على ضرورة اللجوء إلى عمليات السمنة الآمنة كتكميم المعدة وتحويل المسار بالمنظار، في حال فشل محاولات إنقاذ الوزن بالطرق التقليدية.
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