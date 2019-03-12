انت الان تتابع موضوع الطول الطبيعي للرجل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ازداد طول الإنسان بشكل ملفت على مدار القرنين الماضيين ، ويرجع ذلك للتقدم العلمي الحادث في مجالات الصحة والتغذية في هذه الفترة الزمنية ، ويتأثر طول الإنسان بعاملين أساسيين وهما العامل الوراثي والعامل البيئي ، ويمكن للعامل الوراثي أن يوضح فروق الأطوال بين الأعراق المختلفة ، ويمكن للتغذية السيئة في مراحل الطفولة أن تؤثر سلباً على طول الإنسان في مرحلة البلوغ ، ويعد هذا دليل واضح على أن طول الإنسان يرتبط بنمو الطفل ومستوى معيشته ، فقد يختلف الطول من منطقة لأخرى بسبب الحالة الإقتصادية لكل منطقة ، بالإضافة للعامل الوراثي .

متوسط طول الذكور من عمر عام إلى 18 عام

عمر الرجل (سنة) متوسط طول الرجل (سم)

سنة 76 سم

سنتان 88 سم

ثلاث سنوات 95 سم

أربع سنوات 103 سم

خمس سنوات 110 سم

ست سنوات 116 سم

سبع سنوات 121 سم

ثماني سنوات 127 سم

تسع سنوات 132 سم

عشر سنوات 137 سم

إحدى عشرة سنة 143 سم

اثنى عشرة سنة 150 سم

ثلاث عشرة سنة 156 سم

أربعة عشر سنة 163 سم

خمسة عشر سنة 169 سم

ستة عشر سنة 173 سم

سبعة عشر سنة 174 سم

ثمانية عشر سنة 177 سم

أما متوسط الطول الطبيعي للإناث من عمر سنة إلى عمر 17 سنة

العمر (سنة) الطول (سم)

سنة 73 سم

سنتان 85 سم

ثلاث سنوات 95 سم

أربع سنوات 103 سم

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خمس سنوات 108 سم

ست سنوات 115 سم

سبع سنوات 120 سم

ثماني سنوات 125 سم

تسع سنوات 130 سم

عشر سنوات 138 سم

إحدى عشرة سنة 143 سم

اثنى عشرة سنة 150 سم

ثلاث عشرة سنة 155 سم

أربعة عشر سنة 158 سم

خمسة عشر سنة 158 سم

ستة عشر سنة 159 سم

سبعة عشر سنة 160 سم

متوسط أطوال الرجال في الدول العربية

-جمهورية مصر العربية 166.7 سم.

-الإمارات العربية المتحدة 170.5 سم.

-جمهورية ليبيا 173.5 سم.

-الجمهورية اللبنانية 174.4 سم.

-المملكة الأردنية 171 سم.

-فلسطين 172.1 سم.

-المملكة العربية السعودية 167.7 سم.

-دولة الجزائر 170.1 سم.

-جمهورية العراق، دولة المغرب، والجمهورية العربية السورية 170.4 سم.

الطول المناسب للرجل بالنسبة للوزن

يختلف متوسط أوزان الرجال باختلاف أطوالهم ، وليس بالضرورة أن يكون متوسط الوزن متوافق مع المعايير الصحية ، حيث من الممكن أن يتشابه وزن وطول رجلين مثلاً ولكن يظهروا بشكلين مختلفين ، ويرجع ذلك لوزن العضلات بالمقارنة مع الوزن الكلي للدهون في الجسم ، فمثلاً إذا كان رجلاً طوله 1.52 متر ووزنه 89.9 كيلو جرام فيكون مؤشر كتلة الجسم لديه 28.9 مما يدل على أنه ضمن الفئة التي تعاني من زيادة الوزن ، وعندما يكون وزنه 76.82 كيلو جرام فيعد وزنه وزناً مثالياً ومناسب لطوله .

طرق زيادة الطول

اتباع نظام غذائي متوازن

يعد الغذاء من العوامل الرئيسية التي تساعد على بناء ونمو الجسم ، لذا فإن اتباع نظام غذائي مكتمل العناصر الغذائية من فواكهه ، وخضروات ، وحبوب ، وألبان ، وبروتينات هام لإكتمال بناء الجسم بطريقة صحية ، كما يجب تجنب الأطعمة الضارة والتي تحتوي على سكريات ودهون مشبعة ، كما أن الحالة الصحية السيئة ، والتقدم بالسن من العوامل التي تتسبب في انخفاض الوزن ، حيث ثؤثر هذه العوامل على كثافة العظام ، لذلك ينصح أن يستهلك كبار السن 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميا .

الحصول على قسط وافي من النوم

يعد النوم الكافي من العوامل الرئيسية التي تساعد على نمو الجسد بشكل صحي وسليم ، حيث يفرز الجسم أثناء النوم هرمون النمو ، وعدم النوم بصورة كافية يمكن أن يؤثر بشكل واضح على النمو ومن ثم على طول الإنسان ، فينصح بالنوم لمدة 7:8 ساعات بصورة يومية .

ممارسة التمارين الرياضية

لممارسة التمارين الرياضية العديد من الفوائد الصحية ، حيث يمكنها أن تساعد على تقوية وبناء العضلات بصورة واضحة ، كما تساعد على الحفاظ على وزن صحي ، والحفاظ على الصحة العامة للجسم ، كما يمكنها تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام ، حيث يمكن أن تتسبب هشاشة العظام في تقليص حجم العظام ، مما يؤثر على الطول ، ولعل أهم الرياضات التي تساعد على ذلك رياضة المشي ، وركوب الدراجات ، والتنس ، وتمارين القوة والضغط ، وتمرين الإستطالة أو تمارين المرونة كاليوجا .