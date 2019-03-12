تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كسكس مغربي بالخضر

المقادير

- لحم البقر : نصف كيلو (أو الخروف)

- كسكس : كيلو (أو سميد غليظ)

- البصل : 2 حبة

- الكوسا : 4 حبات

- الجزر : 4 حبات

- اللفت : 4 حبات

- الملفوف : رأس

- اليقطين : نصف كيلو

- حمص منقوع : 2 كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب (أو زيت الزيتون)

- الكزبرة : باقة

- البقدونس : باقة

- السمن البلدي : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1. نشوح البصل في الزيت ثم نضيف اللحم والبهارات، والحمص ويقلب جيداً، ثم الماء المغلي، حوالي 4 كأس شاي وتغطى الطنجرة لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نضيف الملفوف ونضيف الماء حسب الحاجة وبعد 10 دقائق نضيف الجزر واللفت والكوسا.

2. في نفس الوقت نحضر الكسكس نرش كوبان ماء بارد ونخلط ونتركه يتشرب أما إذا كان سميد غليظ نصب ربع كوب زيت الزيتون بدون ماء.

3. بعد تصاعد البخار من الطنجرة الخاصة بطبخ الكسكس، نفرك الكسكس باليد ثم نضيفه في (طنجرة) ونتركه يتبخر لمدة ربع ساعة.

4. ارفعي الطنجرة ولفي الكسكس من فوق الطنجرة، ورشي الكسكس بكوبان من الماء البارد والملح ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة زيت زيتون، ثم أرجعي الكسكس واتركيه يتبخر لمدة ربع ساعة أخرى إذا كان الكسكس 2 تبخيرات فقط اما إذا كان سميد 4 تبخيرات.

5. أخيراً يقدم الكسكس في طبق كبير نضع الكسكس في الطبق ونبسه (ندهنه) بالسمن بلدي ثم نضع فوقه اللحم والخضر ونرشه بالمرق أي صلصة اللحم والخضار على المرق ان تكون خترة يعني مشي كير الماء.

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6. ويقدم مع اللبن الرايب.

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