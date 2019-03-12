تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الثقيلة

المقادير

طريقة التحضير

- طحين : كوب (متعدد الاستعمالات)- سكر : كوب- مسحوق الكاكاو : نصف كوب (غير المحلى)- مسحوق الخبز : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة- صودا الخبز : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة- ملح خشن : نصف ملعقة صغيرة- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)- حليب : نصف كوب (كامل الدسم)- الزيت النباتي : ربع كوب- مستخلص الفانيليا : ملعقتان صغيرتان- قهوة : نصف كوب- ماء ساخن : نصف كوب- شوكولاتة بالحليب : كوب (رقائق / للحشوة)- قشدة حامضة : نصف كوب (للحشوة)- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة (للحشوة)

1. استخدمي قالب زجاجي أو سيراميكي بسماكة 8×8 إنش . إذا كنت تستخدمين قالب معدني قومي بوضع ورق الزبدة في القالب وقومي بتبطينه بالطحين من الأطراف والوسط . ثم سخني الفرن إلى 350 درجة.

2. اخلطي الطحين والسكر ومسحوق الكاكاو، ومسحوق الخميرة، وصودا الخبز، والملح في وعاء.

و أضيفي للخليط السابق البيض، الحليب، الزيت، الفانيلا واخلطيهم ببطء في العجانة الخاصة بك أو الخلاط حتى يتمازج. ثم زيدي السرعة للوسط واتركيهم لمدة 2 دقيقة.

3. أضيفي الماء المغلي بالتدريج، ثم أضيفي الزبدة، حتى تشعري أن الخليط متمازج وأصبح رقيقاً.

صبي الخليط في القالب أو الصينية، ثم اتركيها حتى تخبز لمدة تتراوح بين 35-40 دقيقة، أو حتى تمرري المسواك الخشبي ويخرج نظيفاً.

4. اتركيها تبرد لمدة 10 دقائق في حرارة الغرفة .وبينما تقومين بتبريدها أعدي كريمة الحشو.

5. طريقة تحضير الحشوة: في وعاء متوسط الحجم ضعي رقائق الشوكولاتة، وقومي بوضعها في المايكروويف لمدة 30 ثانية وحرارة تسخين 50%، وزيديها قليلاً حتى يذوب، ثم أضيفي الكريمة الحامضة والفانيلا ثم قومي بالتقليب بواسطة الخفاقة اليدوية حتى يتمازج ثم أضيفي الكريمة للكيكة وقدميها.

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