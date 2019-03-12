تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الثقيلة

المقادير- طحين : كوب (متعدد الاستعمالات)
- سكر : كوب
- مسحوق الكاكاو : نصف كوب (غير المحلى)
- مسحوق الخبز : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- صودا الخبز : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- ملح خشن : نصف ملعقة صغيرة
- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)
- حليب : نصف كوب (كامل الدسم)
- الزيت النباتي : ربع كوب
- مستخلص الفانيليا : ملعقتان صغيرتان
- قهوة : نصف كوب
- ماء ساخن : نصف كوب
- شوكولاتة بالحليب : كوب (رقائق / للحشوة)
- قشدة حامضة : نصف كوب (للحشوة)
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة (للحشوة)
طريقة التحضير
1. استخدمي قالب زجاجي أو سيراميكي بسماكة 8×8 إنش . إذا كنت تستخدمين قالب معدني قومي بوضع ورق الزبدة في القالب وقومي بتبطينه بالطحين من الأطراف والوسط . ثم سخني الفرن إلى 350 درجة.
2. اخلطي الطحين والسكر ومسحوق الكاكاو، ومسحوق الخميرة، وصودا الخبز، والملح في وعاء.
و أضيفي للخليط السابق البيض، الحليب، الزيت، الفانيلا واخلطيهم ببطء في العجانة الخاصة بك أو الخلاط حتى يتمازج. ثم زيدي السرعة للوسط واتركيهم لمدة 2 دقيقة.
3. أضيفي الماء المغلي بالتدريج، ثم أضيفي الزبدة، حتى تشعري أن الخليط متمازج وأصبح رقيقاً.
صبي الخليط في القالب أو الصينية، ثم اتركيها حتى تخبز لمدة تتراوح بين 35-40 دقيقة، أو حتى تمرري المسواك الخشبي ويخرج نظيفاً.
4. اتركيها تبرد لمدة 10 دقائق في حرارة الغرفة .وبينما تقومين بتبريدها أعدي كريمة الحشو.
5. طريقة تحضير الحشوة: في وعاء متوسط الحجم ضعي رقائق الشوكولاتة، وقومي بوضعها في المايكروويف لمدة 30 ثانية وحرارة تسخين 50%، وزيديها قليلاً حتى يذوب، ثم أضيفي الكريمة الحامضة والفانيلا ثم قومي بالتقليب بواسطة الخفاقة اليدوية حتى يتمازج ثم أضيفي الكريمة للكيكة وقدميها.
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