أسماء الأسد تلتقي عوائل ضحايا الحرب مِن العسكريين

استقبلت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، مجموعة من عوائل ضحايا الحرب من العسكريين في إطار متابعتها المستمرة للاهتمام بعوائل الشهداء.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية عبر "فيسبوك" مجموعة من الصور وثقت لحظات استقبال السيدة أسماء الأسد للعائلات.

وأرفقت الرئاسة السورية تعليقا بشأن التضحيات التي قدموها من أجل سورية، قالت فيه "تضحياتهم عظيمة لكن إيمانهم أعظم، فقدانهم كبير، لكن أملهم بسورية ومستقبلها الذي سيزهر قوة وشموخا من دماء أبنائهم أكبر.. وبهذه العظمة والكبرياء صمد السوريون وسيصمدون، ليعلموا العالم معنى الشموخ".

وأضافت في التدوينة أن عقيلة الرئيس السوري استمعت إلى عائلات الضحايا عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم، إذ أكدت "أن سورية تدين لهم جميعا بالعمل فعلا لا قولا لنكون على مستوى تضحياتهم الأغلى".

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