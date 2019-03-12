شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أحمد السبكى يوضح فحوصات عمليات السمنة ودورها للتخلص من مرض السكر نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبار عمليات السمنة أحد أساليب علاج مرض السكر بشكل نهائى من الموضوعات التى ظلت محل جدل لفترة طويلة في بدايتها بين أراء تؤكد على دور العمليات فى إحداث فارق حقيقى لعلاج مرضى السكر بشكل نهائى، وبين أراء أخرى تشكك في هذه النتيجة.

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، إن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة فى علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه حينما بدأ يظهر التأثير القوى لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة، تم تعديل قيمة معامل كتلة الجسم المناسبة تمامًا لإجراء عمليات السمنة، وأصبح من الكافى أن يكون لدى المريض زيادة فى الوزن تصل إلى فقط من 15 إلي 20 كيلو جرام فقط لإجراء العملية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أنه فى هذه الحالة يكون الهدف الأساسى من عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، القضاء على السكر ومضاعفاته.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه لا يوجد مشكلة من إجراء علميات السمنة لمريض السكر بشرط الالتزام بمجموعة من القواعد و المعايير الدولية لإجراء العملية. و أضاف أنه يُشترط في الجراح الذي يقوم بإجراء العملية خبرته في كيفية إجراء العملية للأوزان المختلفة و درايته و إطلاعه علي طرق تعديل حجم المعدة و طول توصيلة الأمعاء و قطرها حسب وزن المريض و حالته. وعادة ما يتم تجهيز المريض لمدة تتراوح من يومين حتي أسبوع قبل إجراء العملية، حتى تكون حالة السكر و الضغط عند المريض مستقرة. وبعد نجاح العملية لا يحتاج المريض لتناول أدوية السكر مرة أخرى.

إنفوجراف معلومات توضح دور عمليات السمنة فى علاج مرضى السكر

فحوصات يحتاجها مريض السكر قبل عملية التحويل المصغر للمعدة

وأوضح الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أن مريض السكر يحتاج لإجراء الفحوصات الروتينية مثل صورة الدم الكاملة، إلى جانب السكر التراكمى، وأحيانًا نحتاج تحليل كفاءة البنكرياس، والهدف كله من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على المريض للتأكد من النتيجة الفعالة للعملية، وأن يعود المريض بعد العملية بكفاءة جيدة لعمل البنكرياس مما يمكنه من التوقف عن تناول الأنسولين والأدوية تماما.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، "عودة البنكرياس للعمل بشكل طبيعى بعد العملية يضمن لمريض السكر التوقف عن تناول الأنسولين والعودة للحياة بشكل طبيعى تمامًا، حيث يختفى المرض تمامًا بعد نجاح العملية، وهناك مئات الآلا من الحالات التى أثبتت نجاح عمليات السمنة فى تعافى مرضى السكر بشكل تام ونهائى".

دور عملية تحويل المسار المصغر للمعدة فى علاج السكر

وفيما يتعلق بالشرح التفصيلى لدور عملية تحويل المسار المصغر للمعدة فى العلاج من السكر، يقول الدكتور السبكى، إن الهدف من عملية تحويل المسار المصغر للمعدة هو الحد من امتصاص السكريات والنشويات والدهون بنسبة 70 %، والحفاظ على نسبة السكر التراكمى للمريض، كما تقوم بتحفيز الهرمونات المنشطة للبنكرياس، مما يزيد من كفاءته أضعافا مضاعفة و تمنع ما يسمي بمقاومة الانسولين الداخلى، مما يحافظ علي منع ارتفاع نسبة السكر بالدم، ومن ثم يمكن للمريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الانسولين وبالتالى يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أى شخص عادى، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض كما أن العملية تقضى على أمراض "الضغط والكولسترول والنقرس أيضا". و لهذه الأسباب فإن عملية التحويل المصغر للمعدة تعد أقوي من عملية التكميم في علاج حالات السكر حيث يعتمد التكميم فقط علي النزول في الوزن و تقليل كمية الأكل و بالتالي تحسن السكر، إلا أن التكميم لا يقوم بتنشيط البنكرياس و لا يمنع امتصاص السكريات.



إنفوجراف يوضح فحوصات هامة قبل إجراء عمليات السمنة لمريض السكر

معايير عملية تحويل المسار المصغر للمعدة

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى وجود عدة معايير يتم بناءً عليها تحديد ما إذا كان مريض السكر تصلح له عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، للقضاء على السكر من عدمه، ومن هذه المعايير ما يلى:

1- الحالة الصحية للمريض بشكل عام.

2- تاريخ مرض السكر لدى المريض.

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3- مدة علاج المريض بالأنسولين.

4- كفاءة البنكرياس لدى المريض.

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