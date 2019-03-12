فيديو معلوماتى.. التغذية الصحية لمريض السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية ( السكر، الضغط، القلب) نظام غذائى واضح للمصابين بالسكر. ”الخليج 365” يستعرض فى فيديو معلوماتى أهم المعلومات حول التغذية الصحية والسليمة لمرضى السكر وفق بيانات مبادرة 100 مليون صحة . 1- الطعام الغنى بالألياف مثل الخضار والفاكهة والخبز الأسمر . Advertisements 2- البروتين الخالى من الدهن مثل الدواجن والسمك ومشتقات الألبان 3- الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وجوز الهند. 4- تناول من 5 إلى 6 وجبات بين فترة 3 إلى 4 ساعات بين الوجبات. 5- عدم الاستغناء عن أى وجبات خاصة فى حالة تناول الأدوية والأنسولين وفقا لتعليمات الطبيب 6- الاهتمام بطبخ الطعام بزيت عباد الشمس.

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