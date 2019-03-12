شكرا لقرائتكم خبر عن ليه فيه أغنية معينة بتسمعها وتفضل ترن فى ودنك.. اعرف التفسير العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت أغنية وظلت عالقة فى ذهنك فترة من الوقت؟ خلال الآونة الأخيرة قال علماء النفس إنهم وجدوا التفسير لهذه الظاهرة المسماة المتلازمة الموسيقية اللا إرادية.. ولكن لماذا تبقى بعض الأغاني في رؤوسنا أطول من غيرها، عانى الكثير بالتأكيد من تلازم نغمة أو كلمات معينة فى الدماغ وعدم القدرة على التخلص منها، ويعرفها العلماء بمتلازمة "آخر أغنية ".

الباحثون في جامعة "دورهام " البريطانية أشارو إلى أن بعض الأغاني من المرجح أن تبقى رناتها فى الأذن بسبب المحتوى اللحني لها، موضحين أن 90٪ من البشر قد يصابون بمتلازمة آخر أغنية فى الأذن مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل ، ووفقا لتقرير موقع " medicaldaily" يحدث ذلك في أوقات لا يكون فيها الدماغ يقوم بالكثير من الأعمال، مثل التواجد فى الحمام أو المشى أو القيام بالأعمال المنزلية الخفيفة.



الاستماع للأغانى

في الدراسة حدد الباحثون 3 خصائص مميزة تجعل الأغنية تلتصق بالأذن وهى: سرعة وشكل اللحن وفترات الاستماع للأغنية، ويمكن أيضا أن ترتبط الأغنية بموقف معين، فمثلا قائمة التشغيل عند إجراء التمرينات الرياضية قد تأتى فى أذنك كلما قمت بإجراء الكثير من التمرينات.

وكشفت الدراسات السابقة أنه من المرجح أن يكون الشخص عرضة لـ "متلازمة الموسيقى اللاإرادية" إذا كان يتعرض باستمرار للموسيقى أو بعض الشخصيات.



متلازمة الاستماع للأغانى

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كيف تتخلص من الأغنية من دماغك

تدّعي دراسة أن مضغ العلكة يوفر حلاً بسيطًا، وخلال سلسلة من التجارب افترض الباحثون أن الجهاز الصوتى بالفم مشترك فى الغناء وبالتالى فإن تحريك الفكين مرتبط بالغناء وعند مضغ العلكة يمكن أن تضعف من قدرة المخ على تذكر الموسيقى أو النغمة.

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