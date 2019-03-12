وزيرة خارجية النمسا تكشف عن أوَّل لقاء جمعها بالرئيس بوتين

كشفت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، لصحيفة "كوميرسانت" كيف وأين ومتى تعرّفت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى وزير خارجيته سيرغي لافروف، وأبلغت الوزيرة كنايسل الصحيفة الروسية، بأن لقاءها الأول مع الرئيس بوتين حصل حينما كانت تعمل في مهنة المتاعب، وقالت: "التقيت للمرة الأولى، فلاديمير بوتين، عندما كنت أعمل صحافية في عام 2001"، وذكرت أن ذلك كان على هامش أول اجتماع للرئيس الروسي مع نظيره الأميركي جورج دبليو بوش، في ليوبليانا.

وأضافت وزيرة خارجية النمسا أنها تبادلت أيضا الآراء والحديث بعد ذلك مع الرئيس الروسي في مناسبات أخرى، لأنه لو لم تتوطد علاقتها الشخصية معه، وهو ما كان ليقبل دعوتها لحضور حفلة زفافها، وبالإضافة إلى ذلك تحدثت كنايسل عن العلاقات الشخصية الجيدة التي تربطها أيضا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وشرحت قائلة: "حتى إنني سأقول إنه بعد غداء مشترك، عندما أشعل لافروف سيجارة، دخنت أيضا سيجارة معه، لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا، لكن في خدمة البروتوكول أخبروني أن هذه كانت الحالة الوحيدة أو النادرة، عندما قام أحد النزلاء بالتدخين معه، ولاحظنا هنا في فيينا أننا ندخن سيجارتين معا وأكثر من مرة، وهذا ما يربط أيضا".

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جرى عقد زفاف كنايسل على رجل الأعمال، فولفغانغ ميلينغر، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وأمضى الرئيس الروسي ساعة واحدة فقط في حفلة الزفاف هذه، خلال هذا الوقت رفع الرئيس بوتين نخب العروسين باللغة الألمانية، والرقص مع الوزيرة، وتقديم الهدايا إلى العروسين وهي لوحة ذات منظر ريفي، ومستخرج زيت قديم، وسماوار تولا لتحضير الشاي، كما كتب أيضا تمنياته للعروسين بالرفاة والبنين على غطاء محرك سيارة كنايسل وزوجها، ومؤخرا تم بيع هذه السيارة التي خطّ عليها الرئيس الروسي تمنياته في مزاد علني بقيمة 20 ألف يورو.

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