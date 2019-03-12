شكرا لقرائتكم خبر عن عندك سخان أو مدفئة بالفحم.. كيف تحمى نفسك من خطر التسمم بأول أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أول أكسيد الكربون يعتبر من أنواع الغازات السامة، وهو غاز عديم اللون والرائحة ولا طعم له، ينتج عندما يتم حرق الوقود مثل الغاز الطبيعي ، والبروبان ، والزيت ، والخشب ، والكيروسين ، والفحم.

عندما تعمل مواقد الخشب والأفران وبعض أنواع السخانات وفقا لموقع " economical" إذا لم تتواجد أنظمة تهوية جيدة لهذه الأجهزة، يمكن أن يتراكم أول أكسيد الكربون ويتسرب إلى المنزل، وحتى كمية صغيرة فقط يمكن أن تعرضك لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون.



علامات التسمم بأول أكسي الكربون

فيما يلي 4 خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع التسمم بغاز أول أكسيد الكربون والحفاظ على أمان عائلتك:



جهاز الكشف عن تسرب أول أكسيد الكربون

تركيب كاشف لغاز أول أكسيد الكربون:

الإجراء الأكثر قيمة الذي يمكنك القيام به لحماية نفسك من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون هو تركيب كاشف لتسرب أول أكسيد الكربون داخل منزلك لإعطائك انذار فى حال تسرب الغاز.

صيانة الأجهزة التى تعمل بأول أكسيد الكربون :

تتطلب الأجهزة التي تعمل بحرق الوقود (مثل الفرن وسخان الماء الساخن والموقد الذى يعمل بالفحم) إجراء صيانة دورية لها للتأكد من سلامة أجزائها والحفاظ على مكوناتها الداخلية إذا حدث انسداد بها، إذا كان لديك مدخنة يجب أن يتم فحصها وتنظيفها من قبل أخصائى الصيانة لمدة لا تقل عن مرة واحدة في السنة.

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اجراء الصيانة للسخانات التى تعمل بغاز أول أكسيد الكربون

فحص فتحات التهوية:

تأكد من أن جميع أنظمة التهوية (مثل فتحات التهوية ، فتحات المداخن) خالية من أى عوائق يمكن أن تمنع أول أكسيد الكربون من الخروج.

تعرف على علامات التعرض لأول أكسيد الكربون:

قد يؤدي التعرض الخفيف أو المعتدل لأول أكسيد الكربون إلى أعراض مثل الصداع ، وضيق في التنفس ، والدوخة ، والغثيان ، والارتباك ، وعدم وضوح الرؤية ، أو الضعف الجسدي، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض ولاحظت أنها تختفي عندما تكون بالخارج ، قم بإخراج باقي أفراد عائلتك وأفحص منزلك جيدا.

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