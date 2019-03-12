شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. للتخلص من ألم المعدة تناول عصير الجزر بالنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم المعدة من الأشياء التي يصاب بها الكثيرون، ويعانون منها دون سابق إنذار، وهناك العديد من الحيل الجيدة التي تساهم في التخلص منها وعلاجها، ومنها تناول عصير الجزر بالنعناع، والذي أثبت كفاءته في تسكين ألم المعدة، وذلك وفقا لموقع "healthyline".



نعناع بالجزر

أوضح التقرير، أنه من المتعارف عليه أن النعناع من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على مشاكل المعدة، وهذا يتسبب في التخلص من تلك المشكلة والألم الذي يتعرض له الشخص، ولكن عند إضافة الجزر إليه فهذا يعمل على التقليل الواضح من أى ألم محتمل بالمعدة.



جزر بالنعناع

طريقة تحضير عصير الجزر بالنعناع..

- قومي بتقطيع ثمرة من الجزر على لتر من الماء ووضع النعناع الأخضر أو مسحوقه على النار حتي نضج الجزر، ثم يتم إزالتهم من على النار، وتصفيته وتناول هذا المزيج ثلاث مرات يوميا، فهذا المزيج له فوائد عدة على الجسم، أهمها تسكين ألم المعدة بشكل سريع، وأيضا تقوية الجهاز المناعي في الجسم، والحد من الإصابة بمرض السرطان لأن الجزر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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