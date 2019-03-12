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يتكون جسم الإنسان من حوالي 100 تريليون خلية، ويوجد بكل منهما حوالي آلاف البروتينات والتي تكون بحاجة لها من أجل العمل بصورة صحيحة وسليمة، ويوجد بالبروتينات حوالي 20 نوع من الأحماض الأمينية، ومن الملاحظ أن البروتينات تمثل أهمية كبيرة في بناء وتقوية خلايا الجسم وتحسين وظائفها بصورة جيدة وسليمة، كالعضلات والجلد والشعر والعظام، وتعتبر الدجاج من أهم مصادر الحصول على البروتين وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال هذا المقال على كمية البروتين التي توجد به.

كمية البروتين في الدجاج بالتفصيل

تعتبر الدجاج واحدة من أشهر أنواع اللحوم إنتشارًا في جميع دول العالم المختلفة، وتحظى بشعبية كبيرة بين جميع الرياضيين والأشخاص التي ترغب في الحصول على جسم لائق وصحي وذلك لأنها واحدة من أهم مصادر الحصول على البروتين، وبالتالي فهى تساعد على بناء العضلات وتقويتها وتحافظ عليها، كما تساعد على فقدان قدر كبير من الوزن، ومن الجدير ذكره أن كل قطعة بالدجاج تحتوي على كمية مختلفة من عنصر البروتين والدهون وكذلك السعرات الحرارية.

فعلى سبيل المثال نلاحظ أن صدور الدجاج تحتوي على 54 جرام من عنصر البروتين، بينما يوجد بالدجاج المطبوخ الذي يبلغ وزنه 172 غرام على 54 فقط من البروتين، أي نفس الكمية التي توجد بالدجاج المطبوخ، ومن الملاحظ أن صدور الدجاج تعتبر من أكثر المأكولات إنتشارًا بين الأشخاص أصحاب كمال الأجسام وكذلك الأشخاص التي ترغب في إنقاص وزنها، ومن الملاحظ أيضًا أن الدجاج الفخذ يوجد به 13.5 جرام من عنصر البروتين، بينما في جناح الدجاج يوجد حوالي 6.4 غرام وذلك للجناح الواحد.

أهم فوائد البروتين للجسم

تمثل البروتينات أهمية كبيرة في المحافظة على صحة الجسم، هذا بالإضافة للفوائد العديدة لها والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذا المقال:

1- تعمل على إصلاح جميع الخلايا التالفة والقديمة، وتساعد على بناء خلايا جديدة.

2- تساعد البروتينات على تكوين الهرمونات المهمة للجسم ومن أهم هذه الهرمونات هى الإنسولين.

3- تساعد على إنتاج النوافل المختلفة والمهمة للجسم والتي تتمثل أهمها في الهيموغلوبين.

4- يقوم بصناعة الإنزيمات كإنزيم الأميليز والذي يمثل أهمية كبيرة لنمو الأطفال والشباب، كما يمثل أهمية كبيرة أيضًا للسيدات الحوامل.

5- تساعد على خسارة قدر كبير من الوزن خلال وقت قصير وذلك لدورها الهام في تحسين عملية هضم الطعام، كما يعمل أيضًا على الحد من الشهية وذلك لأنها تزيد من الشعور بالشبع مقارنة بالأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات.

6- تساعد البروتينات على تقوية العضلات وبناؤها بطريقة صحية وجيدة، هذا بالإضافة لضرورة ممارسة قدر كبير من التمارين الرياضية المهمة لبناء الجسم بطريقة صجية.

7- تمثل أهمية كبيرة في نمو الجسم بطريقة صحية، وتساعد على بناء أنسجته وتحافظ على صحة الإنسان من التعرض للأمراض للخطيرة.

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الكمية المطلوبة من البروتين

من الملاحظ أن الكمية المطلوبة من البروتين تتأثر بمجموعة كبيرة من العوامل المختلفة والتي تتمثل أهمها في مستوى النشاط البدني وكذلك عمر الإنسان كما ترتبط أيضًا بالكتلة العضلية والحالة الصحية لكل شخص، وتعتمد هذه الكمية في الأساس على طبيعة وزن الإنسان، فنلاحظ أن الكمية المطلوب الحصول عليها كل يوم من البروتين تصل لحوالي 0.8 غرام لكلّ كيلوغرام من وزن كل شخص.

أهم مصادر البروتينات

يتم الحصول على البروتينات من مصدران وهما :

1- البروتينات من المصادر الحيوانية ويتم الحصول عليها عن طريق تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء مثل الأبقار والأغنام، كما يمكن الحصول عليها من اللحوم البيضاء مثل الدجاج، ومن الممكن الحصول عليها أيضًا من خلال تناول كل من البيض ومنتجات الألبان المختلفة.

2- البروتينات من المصادر النباتية ونحصل عليها من أنواع النباتات المختلفة مثل الفول والعدس واللوز، ولكن يجب الإنتباه بأن البروتينات من المصادر النباتية لا يتم الحصول عن طريقها على كافة الأحماض الأساسية.

أهم أعراض نقص البروتين بالجسم

قد يترتب على نقص عنصر البروتين بالجسم حدوث بعض المشاكل والتي تتمثل أهمها في:

1- الشعور بالتعب المستمر وعدم القدرة على القيام بأي مجهود على الإطلاق.

2- فقدان كمية كبيرة من الوزن وحتى في حالة في عدم بذل أي مجهود على الإطلاق.

3- استمرار الشعور بالقلق والتوتر، وقد يصل في الكثير من الأوقات لدرجة الإصابة بالإكتئاب الشديد.

4- ضعف المناعة والتعرض لخطر الإصابة للكثير من الأمراض المختلفة.

5- قد يترتب عليه حدوث مشاكل كثيرة بالنمو وخاصة في حالة نقصه في مرحلة الطفولة.

6- مشاكل كثيرة بالكبد والكلى، وذلك يرجع لأن عنصر البروتين يرتبط بشكل واضح بإنزيمات الجسم، وبالتالي في حالة نقصانه بالجسم يترتب عليه خلل واضح بالهرمونات.