انت الان تتابع موضوع فوائد العكبر للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الناس عادة تعرف بأن العسل من انتاج النحل، ولكن عليك ان تعلم ان العسل ليس هو الشيء الوحيد الذي ينتجه النحل ويمكن ان يستفاد منه، فينتج العسل مادة تعرف باسم العكبر وهي عبارة عن مادة تتميز بلونها البني المخضر، تلك المادة التي لها الكثير من الفوائد الهامة لكل جسم الانسان، كما ان العكبر من المركبات الهامة للصحة الجنسية عند الرجال، دعونا نتعرف على مادة العكبر وما هي فوائدها.

ما هو مركب العكبر

العكبر يعرف على انه واحد من المواد التي ينتجها العسل، وذلك من خلال براعم الأشجار المخروطية، وهي مادة نادرة للغاية وصعب ان تجدها في شكلها النقي، كما ان العكبر يتم استخدامه من قبل النحل لبناء الخلايا الخاصة بهم.

وقد تم استخدام العكبر منذ زمن بعيد للغاية، وقد كان يتم استخدامه في كثير من الحضارات القديمة، وذلك لان العكبر من الأشياء التي لها كثير من الخصائص الطبية، فقد كان العكبر يتم استخدامه من قبل اليونانيين وقد كانوا يستخدمونه لعلاج الخراج، وقد قام الاشوريون باستخدامه في علاج الجرح وأيضا الاورام، كما كانوا يستخدمونه في مكافحة العدوى ومساعدة المريض في الشفاء، كما استخدمه أيضا القدماء المصريين في عملية تحنيط المومياء.

ما هي فوائد العكبر للصحة الجنسية

العكبر له العديد من الفوائد الصحية بالنسبة للصحة الجنسية للرجال وتلك هي اهم فوائد العكبر.

1_ العكبر له القدرة في تقليل الأورام الليفية التي تظهر للرجال والتي يسهل استئصالها.

2_ يزيد العكبر من نسبة الخصوبة عند الرجال.

3_ يعمل العكبر على مضاعفة حجم الخصية، وهو يعتبر من اهم فوائد العكبر بالنسبة للرجال.

4_ يعمل على تحفيز الغدة النخامية، وذلك لزيادة افراز هرمون التستوسيترون.

5_ يعمل أيضا العكبر على زيادة نشاط الجهاز التناسلي والذي يعرف باسم القضيب.

6_ كما انه يعمل على زيادة افراز هرمونات الغدة الدرقية.

7_ كما انه يساعد كثيرا في علاج مشاكل العقم عند الرجال، والذي يكون بسبب خلل في النطاف.

8_ كما ان العكبر يعمل على تعزيز غشاء النطاف وذلك من اجل الحفاظ عليها من أي اضرار خارجية.

9_ كما ان العكبر يعتبر مضاد طبيعي للأكسدة وهو يعمل على حماية الرجال من الإصابة بالعقم.

10_ يعمل على مكافحة الالتهابات التي تحدث للجهاز التناسلي.

ما هي فوائد العكبر بشكل عام

ان العكبر يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية ليس فقط للصحة الجنسية للرجال بل انه مفيد جميع أجزاء الجسم ومن اهم فوائد العكبر هي.

1_ يعمل العكبر على محاربة الخلايا السرطانية وقتلها، كما ان العكبر يعيق نموها بشكل كبير.

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2_ يعتبر العكبر من المواد التي تعد مضادات حيوية طبيعية، وخاصة للفطريات، وذلك لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد.

3_ كما ان العكبر احدى المغذيات الرائعة التي تعمل على در لبن الام اثناء فترة الرضاعة.

4_ كما يعمل العكبر أيضا على التئام أي جروح في جسم الانسان، كما انه يعمل على انطمار الرحم.

5_ كما انه من الأشياء الرائعة التي تعمل على تطيب الحروق وأيضا التهابات الجلد.

6_ كما انه يعمل على علاج التهابات مجرى التنفس الجرثومي، مثل نزلات البرد والانفلونزا وغيرها من الامراض.

7_ يعمل العكبر كأحد معززات الجهاز المناعي للجسم، كما انه من الأشياء الهامة للغاية بالنسبة للصحة الجنسية للرجال.

8_ يعتبر العكبر أيضا مؤثر كبير على امراض الحساسية، ولكن ماعدا تلك الحساسة التي تنتج بسبب منتجات النحل.

9_ كما انه يقي من تلوث الاسنان وأيضا من أي جروح موجودة في اللثة.

10_ يعمل العكبر أيضا على تخفيف اعراض الماء الأزرق التي تظهر في العين.

11_ كما انه معالج جيد لقرنية العين.

12_ يعمل على حماية القلب من أي امراض يمكن ان تصيبه مثل امراض تصلب الشرايين، وأيضا انسداد الشريان التاجي الايسر الامامي وأيضا جلطات القلب.

13_ كما انه يخلص الجسم من الجذور الحرة التي تؤذي الجسم بشكل كبير.

14_ يعمل العكبر على الحفاظ على الجهاز العصبي من أي نقص في التروية الدماغية.

15_ يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

16_ يعمل أيضا على ضبط نسبة السكر الموجودة في الدم، كما انه ينشط من افرازات غدة البنكرياس.

17_ كما انه يحارب الشيخوخة وأيضا علامات التقدم في العمر.

ما هي اضرار تناول العكبر

حتى الآن لا يوجد أي دليل قاطع على أي ضرر من تناول العكبر، وهي أيضا من المنتجات التي لا توجد بها أي خطورة شديدة، وهي من المنتجات التي تستخدمه عندما يأكلون العسل، ولكن إذا كان للجسم مصاب بأي حساسية من العسل او حتى من الإصابة بالربو، فغالبا ما يكون للجسم ردة فعل عنيفة للمنتجات التي تحتوي على العكبر، ويمكن ان تظهر على الجسم ردة فعل تحسسي، والتي يمكن استخدامها لفترات طويلة، مثل الاصابة بمرض الاكزيما.

اين نجد العكبر

يمكن شراءه بكل سهولة من الصيدلية، او حتى في المتاجر، ونجده على شكل كريمات او مراهم وأيضا كمستحضرات التجميل كما يوجد منه أقراص.