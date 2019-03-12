أحلام مستغانمي " لا يستطيعون منع الربيع من القدوم"

تغاعل محبي الأيقونة الأدبية الجزائرية أحلام مستغانمي مع تعليقاتها على صفحتها على الفيس بوك فبل حوالي 12 ساعة من إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن عزمه عدم خوض الانتخابات الجزائرية بعد ايام من أعلانه الترشح لولاية خامسة و هو ما أثار حفيظة الشارع الجزائري الذي خرج بمئات الالاف لمطالبته بالعودة عن قراره .وقالت الادبية الجزائرية المرموقة في تعليق لها على صفحتها "صباح الخير :

يستطيعون قتل و إسكات كل الورود ولكن لا يستطيعون منع الربيع من القدوم".

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وقد تجاوز مشاركي البوست الالف شخص ومشاهديه السبعة عشر ألف شخص والمعلقين عليه حوالي الألف شخص بعد ثلاثة عشر ساعة من نشره..

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ويبلغ عدد متابعي أحلام مستعانمي على صفحنها على الفيس بوك حوالي إثني عشر مليون و خمسمئة ألف معجب . و تصدر غلاف الصفحة صورة لعلم الجزائر و توسطه تعليق " الجزائر أولا".

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